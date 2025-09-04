الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات

فاز الفريق الأول لكرة القدم "سيدات" بنادي الزمالك على بيراميدز، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

وسجل هدف الزمالك، كونستانس أشيا.

وقدم لاعبات الزمالك أداءً جيداً خلال الشوط الأول، وصنعوا عدة فرص على مرمى بيراميدز ولكن لم تترجم إلى أهداف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبات الزمالك الهجوم، وهددوا مرمى بيراميدز في العديد من الفرص المحققة، حتي استطاعت كونستانس أشيا تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 63، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض.

ويقود الجهاز الفني للفريق كل من، علي السعيد مديرًا فنيًا، ومحمود خميس مدربًا، وياقوت فاروق مدربًا لحراس المرمى، ومحمد حسن مخططًا للأحمال، وسيف الدين خالد مديرًا إداريًا، ومهند مجدي محللاً للأداء، ودكتور نيرة أحمد طبيبة، ودكتور نشوي مسعد أخصائياً للتأهيل، وعبد الرحمن محمد مسؤولاً للمهمات.