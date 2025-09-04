قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
الرئيس السيسي يطمئن المصريين: رسائل قوية لمواجهة التحديات
العثور على جثة سيدة متحللة داخل بئر مياه في مدافن عرب المدابغ بأسيوط
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك: لا مكان للمتراخين.. والفرصة للأجهز والأكثر التزاما
أدرعي: جيش الاحتلال يشن عدوانا ضد مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة
خطيب الأوقاف: الله أذن بالخير لكل الخلق بمولد الحبيب المصطفى
رياضة

الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات

منتصر الرفاعي  
ملك موسى

فاز الفريق الأول لكرة القدم "سيدات" بنادي الزمالك على بيراميدز، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

وسجل هدف الزمالك، كونستانس أشيا.

وقدم لاعبات الزمالك أداءً جيداً خلال الشوط الأول، وصنعوا عدة فرص على مرمى بيراميدز ولكن لم تترجم إلى أهداف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبات الزمالك الهجوم، وهددوا مرمى بيراميدز في العديد من الفرص المحققة، حتي استطاعت كونستانس أشيا تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 63، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض.

ويقود الجهاز الفني للفريق كل من، علي السعيد مديرًا فنيًا، ومحمود خميس مدربًا، وياقوت فاروق مدربًا لحراس المرمى، ومحمد حسن مخططًا للأحمال، وسيف الدين خالد مديرًا إداريًا، ومهند مجدي محللاً للأداء، ودكتور نيرة أحمد طبيبة، ودكتور نشوي مسعد أخصائياً للتأهيل، وعبد الرحمن محمد مسؤولاً للمهمات.

