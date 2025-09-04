قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
نشاط دبلوماسي مكثف لوزير الخارجية على هامش الدورة 164 للجامعة العربية.. توافق عربي ودعم للقضايا الإقليمية | صور
نضال الشافعي: مازلت أشاهد زوجتي في كل مكان .. ونجوت بمعجزة بعد انفجار القولون
شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو
أخبار البلد

البيئة تختتم فعاليات برنامجها التوعوي الصيفي لمختلف فئات المجتمع

مواجهة التحديات البيئية المستقبلية
حنان توفيق

في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض بضرورة قيام الوزارة بنشر ثقافة الاستدامة، وتعزيز الوعي البيئي كأحد أهم أدوات مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، اختتمت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية فعاليات برنامجها التوعوي الصيفي لمختلف فئات المجتمع ، والذي استهدف غرس السلوكيات الإيجابية لدى النشء والشباب وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه الموارد الطبيعية، من خلال تنوع الأنشطة التربوية البيئية.

وأوضحت د. منال عوض أنه تم تنفيذ مجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية بلغ عددها (234) نشاط خلال الفترة من يونيو إلى نهاية اغسطس ،استهدفت (2295) من مختلف الفئات وخاصة الشباب والنشء وقد صممت تلك الأنشطة خصيصاً لتناسب الفئات العمرية المختلفة، وكان من أبرزها الندوات التثقيفية والتى بلغ عددها (108) ندوة حول موضوعات بيئية أبرزها التغيرات المُناخية، ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والغذاء، والإدارة السليمة للمخلفات ، الحد من استهلاك البلاستيك مع التركيز على بساطة المعلومة وملائمتها للفئة المستهدفة، كما تضمنت الانشطة تنفيذ    ألعاب بيئية ترفيهية للأطفال والشباب خلال فترة الصيف.

كما تم تنظيم عدد(109) ورشة عمل فنية لإعادة استخدام المخلفات حيث يتم غرس قيمة المحافظة على الموارد وتعظيم الاستفادة منها. مع إبراز إمكانية تحويل المخلفات إلى منتجات مبتكرة وتشجيع المشاركين من الشباب والسيدات على ابتكار أفكار لمشروعات صغيرة تكون مصدر للدخل ، وقد تم تنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة منها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،     ووزارة الثقافة من خلال (قصور الثقافة، المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي لثقافة الطفل)، ووزارة الشباب والرياضة،
ووزارة التضامن الإجتماعي من خلال الجمعيات الإهلية.

وفي ختام النشاط الصيفي قامت الإدارة العامة للثقافة والتوعية البيئية بصناعة عروسة المولد النبوي الشريف من مخلفات يمكن توفرها في المنزل وهي : قارورة مياه ، كرتون، خيش، بواقي قماش، عروسة قديمة، قشر فستق، وأسطوانات CDs ، بهدف إدخال البهجة على العاملين بالوزارة وجهازيها ، والتأكيد على رسالة أن المخلفات يمكن أن تتحول إلى منتجات مبتكرة ونشر ثقافة استدامة الموارد.

وأكدت د. منال عوض أن البرنامج التوعوي أثبت أن النشء يمتلكون شغفاً كبيراً لتعلم كل ما هو جديد ومفيد حول البيئة. حيث أبدى المشاركون حماساً ملحوظًا في ورش العمل، وطرحوا أسئلتهم خلال الندوات، مما يعكس اهتماماً حقيقياً بهذه القضايا المصيرية. كما أشادت الجهات المشاركة بالأنشطة المقدمة من قبل فريق التوعية البيئية بالوزارة ، مؤكدين على أهميتها في بناء جيل واعٍ ومسؤول قادر على مواجهة التحديات البيئية المستقبلية، حيث يعتبر نجاح هذا البرنامج دليلاً على إمكانية تحقيق تغيير إيجابي من خلال التعليم النشط والأنشطة التفاعلية، مما يفتح الباب أمام المزيد من المبادرات البيئية في المستقبل.

وزيرة التنمية المحلية وزير البيئة الإدارة المركزية للإعلام والتوعية الموارد الطبيعية

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

مواجهة التحديات البيئية المستقبلية

البيئة تختتم فعاليات برنامجها التوعوي الصيفي لمختلف فئات المجتمع

نهاية التعاملات.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

ختام تعاملات الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

قمر الدم

قمر الدم وخسوف كلي فى سماء مصر والدول العربية.. الأحد المقبل

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

