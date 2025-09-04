قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025

عبد العزيز جمال

مع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف 2025، يتسابق المسلمون في كل مكان لإحياء هذه المناسبة العظيمة بإرسال أجمل رسائل التهاني، واستحضار السيرة النبوية الشريفة التي تضيء القلوب، وتبعث الطمأنينة في النفوس، حيث يبحث الكثيرون عن أجمل عبارات التهاني لإرسالها للأهل والأصدقاء وزملاء العمل تعبيرًا عن الفرحة بهذا اليوم المبارك.

 إجازة المولد النبوي الشريف 2025

يوافق المولد النبوي الشريف هذا العام اليوم الخميس 12 ربيع الأول 1447 هـ، والموافق 4 سبتمبر 2025 ميلاديًا، وهو يوم إجازة رسمية  اليوم، حيث يحتفل المسلمون في هذا اليوم بميلاد النبي محمد ﷺ، الذي أشرقت الأرض بنوره، وتوحدت القلوب على محبته، ليظل هذا اليوم من أبرز المناسبات الدينية التي تحييها الشعوب عبر الفعاليات الروحانية والأجواء الإيمانية.

رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025

  • أهنئكم بذكرى مولد الحبيب ﷺ، راجيًا من الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، وأن نرتوي من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدًا.
  • بمناسبة هذا اليوم العظيم، أرسل لكم خالص التهاني، وأسأل الله أن تكونوا من المقبولين عنده، وأن تنالوا شفاعة رسوله ﷺ.
  • تهنئة بحلول المولد النبوي الشريف، يوم أشرقت فيه الأرض بنور النبي الخاتم ﷺ.
  • مع قدوم المولد النبوي الشريف، أدعو الله أن تكتمل فرحتكم براحة البال وسعادة تدوم، وأن يجعل صلاتكم على رسوله الكريم مقبولة، وأعمالكم كلها خالصة لوجهه تعالى.
  • في ذكرى مولد النبي ﷺ، أسأل الله أن يرزقكم حبه، ويجعلكم من أهل جنته.
  • كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاده الله عليكم بالخير والبركة.
  • تهنئة خالصة بمولد الحبيب المصطفى ﷺ، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والإيمان.
  • بعبارات تفوح بالورد والبخور، نهنئكم بمولد النبي المصطفى ﷺ.
  • ذكرى مولد الرسول ﷺ مناسبة تتجدد فيها القلوب حبًا وسرورًا، كل عام وأنتم بخير.
  • نسأل الله أن يبارك لكم في حياتكم بمناسبة المولد النبوي الشريف، وأن يرزقكم السعادة والفرح ببركة مولده الشريف.

عبارات روحانية لمشاركة المولد النبوي

هذه الرسائل تحمل في طياتها الدعاء، والتقدير، والمحبة، ويمكن تبادلها عبر الرسائل النصية، ومنصات التواصل الاجتماعي، أو حتى بطاقات التهنئة التي يفضل الكثيرون إرسالها في هذه المناسبة، لتكون ذكرى تحمل معاني التقارب والمودة بين الأهل والأحباب، وتؤكد على قيمة هذه المناسبة في قلوب المسلمين.

إحياء المولد النبوي الشريف في العالم الإسلامي

 احياء هذه المناسبة من خلال المجالس الدينية، حلقات الذكر، تلاوة القرآن الكريم، والمدائح النبوية، إضافة إلى تبادل الحلوى والزيارات العائلية، في أجواء يسودها الفرح والابتهاج، مع الالتزام بالضوابط الشرعية التي أوصى بها الشرع.

رسائل للأهل والأصدقاء وزملاء العمل

يمكن تخصيص بعض الرسائل للأهل بعبارات تعكس المودة والرحمة، مثل: "أسأل الله أن يحفظكم في ذكرى مولد النبي ﷺ ويملأ حياتكم بالبركة". وللأصدقاء: "كل عام وأنت بخير بمناسبة المولد النبوي، جعلك الله من السعداء في الدنيا والآخرة". 

أما لزملاء العمل، فتناسبهم عبارات رسمية مثل: "يسعدني أن أهنئكم بذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله لكم بمزيد من التوفيق والنجاح".

المولد النبوي.. مناسبة تتجدد فيها القيم

لا يقتصر المولد النبوي على تبادل التهاني فقط، بل هو فرصة لتجديد العهد على التمسك بالقيم النبوية في المعاملة الحسنة، الصدق، والإحسان، لتكون حياتنا انعكاسًا عمليًا لسنة النبي ﷺ، وهو ما يجعل المناسبة ليست احتفالًا فحسب.

رسائل تهنئة مختصرة للمشاركة السريعة

  • نور النبي ﷺ يضيء قلوبنا، كل عام وأنتم بخير.
  • تهنئة من القلب بمولد الحبيب المصطفى ﷺ.
  • المولد النبوي الشريف مناسبة تتجدد فيها البهجة.. أعاده الله عليكم بالخير.
  • صلوا على من ولد في مثل هذا اليوم فكان رحمة للعالمين.

 

المولد النبوي رسائل تهنئه بمناسبه المولد النبوي إجازة المولد النبوي الشريف 2025 رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025

ليلى زاهر
ياسمين صبري
شذى
أدهم نابلسي
