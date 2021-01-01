مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادثين بأسوان

وقع حادث تصادم بين سيارة ومقطورة قصب بطريق توشكي عنيبه شمال أسوان ، وتم نقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.





وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان ، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة، مع مقطورة قصب رقمها 1413، وذلك بطريق بين قريتي توشكي وعنيبه مما أدى إلى إصابة شخصين، وهم "منصور. ي. ع" يبلغ من العمر 18 عامًا، والآخر "عبدالرحمن. ف. ع" يبلغ من العمر 26 عامًا.





وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، والاسعافات الأولية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة .





وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها





كما وقع حادث سير بكورنيش أسوان في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة مما أسفر عن مصرع وإصابة شخصين.





وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث سير على كورنيش أسوان الجديد عند منطقة الجزيرة، ما أدى إلى إصابة شخص ومصرع آخر.





وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والآخر إلى مشرحة أسوان العمومية حيث تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.



