لو مصابة بـ كورونا.. نصائح للتعامل مع أطفالك وزوجك في العزل المنزلي

أصبح فيروس كورونا يهدد كل بيت و كل أسرة مع أنتشار الوباء وزيادة أعداد الإصابات، وتخشي بعض الأمهات من الإصابة بفيروس كورونا خوفا على أطفالها و إنتقال العدوي لهم مما يشكل خطرا على صحتهم.





كشف الدكتور الشربينى محمد الشربينى، أخصائي الأطفال، بعض النصائح و كيفية تعامل الأم المصابة بفيروس كورونا مع أطفالها في العزل المنزلي فيما يلي :





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- لا تنتقل العدوي من الأم الحامل للجنين و لا من المُرضِعة للطفل خلال الحليب لذا قومي بالرضاعة الطبيعة بشكل طبيعي لكن لابد من تطهير يدك جيدا و ارتداء الكمامة أثناء الرضاعة او التعامل مع الطفل.





-جهزى اكل اطفالك وزوجك بشكل طبيعي ولكن بعد تطهير يدك جيدا قبل تجهيز الاكل وارتداء الكمامة بشكل مستمر.





- يعتبر الاطفال في هذه الحالة مخالطين فيجب تقديم الاطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الجوافة والكيوي والبرتقال واليوسفى وعصير الليمون.





- إذا ظهرت بعض الأعراض على الأطفال تعالج الأعراض مثل علاج البرد بدون أى قلق ولا توتر، من خلا غسل الانف وإعطائهم دواء بسيط للكحة وخافض حرارة إذا كانت الحالة تستدعي بالإضافة إلي شرب سوائل دافية بكثرة.





-إذا كانت الأعراض شديدة لابد من التوجه إلي الطبيب



