لحماية كبار السن من الوفاة .. استشاري يقدم 7 نصائح للوقاية من كورونا

قال الدكتور محمد إسماعيل، استشاري أمراض الباطنة، أن وفيات كبار السن تمثل الحلقه الضعيفه للأمراض فأكثر من 95% من إجمالي وفيات كوفيد 19 فى مصر من بين هذه الفئة، لذا يرجى إتخاذ الحذر.





قدم محمد إسماعيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك ، مجموعة من النصائح و الوصايا التي يجب مراعاتها مع كبار السن للوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا التي تصل الي الوفاة في بعض الأحيان...





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-منع الزيارات العائلية لكبار السن فى حاله معيشتهم بمفردهم وتخصيص فرد واحد فقط من العائله للإطمئنان عليهم وتلبيه إحتياجاتهم ومتابعه أدويتهم المزمنه ، على أن يكون هذا الفرد مرتديآ لكمامه أثناء الزياره ولا يعانى من أى أعراض ولو حتى بسيطه تشبه أعراض الإنفلونزا والبرد وفى حاله معاناه الشخص المحدد للمتابعه والزياره من أى أعراض يتم تخصيص فرد أخر.





- فى حالة معيشة كبار السن معنا بنفس المنزل يرجى تخصيص غرفه لهم بمفردهم والحرص على تهويتها بإستمرار وتخصيص جميع الأدوات الشخصيه لهم بمفردهم وتقليل إحتكاك باقى أفراد الأسرة معه بقدر المستطاع ( حتى إنكسار الذروه فى فبراير إلى مارس القادم) ،مع عزل اى فرد يظهر عليه أعراض بعيدآ عن كبار السن.





- تقليل خروج كبار السن إلا للضرورة القصوى والحرص على إرتداء الكمامة فى حاله خروجه وتجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة.

-الإهتمام بشكل دقيق بالنظام العلاجى للأمراض المزمنه لديهم وبالتحديد مرضى السكر وأمراض القلب وضغط الدم .





- فى حالة عدم إنتظام الأمور الصحيه لكبير السن(الامراض المزمنه) يرجى إستشاره طبيب وعمل الفحوصات اللازمه منزليآ فى حاله الإستطاعه.





- تجنب أماكن تقديم الخدمة الصحية مستشفيات ،معامل تحاليل، مركز أشعه)إلا فى حاله وجود ضروره طبيه لذلك وبعد إستشاره طبيب.

- فى حاله معاناه كبير السن من أى أعراض ولو تبدو بسيطة يرجى سرعه إستشاره طبيب لإتخاذ اللازم ، عامل السرعة فى المبادرة باستشارة طبيب لها عامل كبير فى السيطرة على الأمور مبكرآ.



