كيف يتفاعل كورونا مع خلايا الجسم؟.. العلماء يكشفون اللغز

رسم العلماء أول أطلس يوضح كيفية تفاعل المادة الوراثية لـ فيروس كورونا الجديد مع البروتينات في الخلايا البشرية، وهو تقدم قد يوفر نقطة انطلاق لتطوير علاجات جديدة ضد كوفيد -19.





وفقًا للباحثين حسب موقع "timesofindia"، بمن فيهم باحثون من معهد Broad في الولايات المتحدة ، فإن إحدى المهام الأكثر إلحاحًا هي فهم جميع التفاعلات الجزيئية بين الفيروس والخلايا التي يصيبها.





وأوضحوا أن الفهم التفصيلي لهذه التفاعلات سيساعد في تحديد العمليات في الخلايا المضيفة التي تفضل تكاثر الفيروس وتلك التي تنشط الجهاز المناعي للمضيف.





بينما يستخدم فيروس SARS-CoV-2 البروتينات المضيفة للتكاثر ، قال العلماء حتى الآن ، لم يكن هناك فهم مفصل لجميع البروتينات التي تحدث في الخلايا البشرية والتي تتفاعل مع المادة الوراثية الفيروسية - RNA.





في البحث الحالي، المنشور في مجلة Nature Microbiology ، أنشأ العلماء أول أطلس عالمي للتفاعلات المباشرة بين SARS-CoV-2 RNA والبروتينات الموجودة في الخلايا البشرية.





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