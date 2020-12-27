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أخبار العالم

الأرجنتين تبدأ الثلاثاء المقبل تطعيم مواطنيها باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أن بلاده ستبدأ بعد غد /الثلاثاء/ تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام اللقاح الروسي (سبوتنيك-في).

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /الأحد/ أن الأرجنتين تسلمت شحنة مكونة من 300 ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك-في) في 24 من ديسمبر الجاري وستصبح رابع دولة في أمريكا اللاتينية بعد المكسيك وتشيلي وكوستاريكا تبدأ في تطعيم مواطنيها ضد الفيروس.

وكان وزير الصحة الأرجنتيني جينيس غونزاليس غارسيا قد قال - عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة - إن حملة التطعيم ستنفذ بشكل عادل في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لخطة التطعيم التي ستتبعها الحكومة الأرجنتينية، سيكون العاملون في مجال الرعاية الصحية والمعلمون من أوائل الأشخاص الذين سيتلقون اللقاح، بالإضافة إلى الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل كبار السن ممن هم فوق سن السبعين.. كما سيحظى كبار السن في دور رعاية المسنين بأولوية في إطار المرحلة الأولى من حملة التطعيمات في الأرجنتين.

يشار إلى أن الأرجنتين سجلت حتى الآن إجمالي مليون و578 ألفا و267 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و42 ألفا و501 حالة وفاة متعلقة بالفيروس منذ بداية الجائحة؛ وفقا لوزارة الصحة.

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