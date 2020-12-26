بديل للمضاد الحيوي .. 3 مكونات طبيعية لتقوية المناعة والحماية من البرد

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وظهور سلالات جديدة وإصابة الأشخاص بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، يحتاج الجسم لتناول الأطعمة والمكونات الطبيعية التي تعمل على تقوية المناعة بشكل طبيعي.





وكشف تقرير جديد وفقا لموقع "informer"، عن طرق طبيعية لتقوية المناعة وبديل فعال للمضاد الحيوي.





1- شاي البابونج





يساعد البابونج على زيادة النشاط المضاد للبكتيريا في الجسم ، كما يحمي جهاز المناعة ويحسن النوم. أظهرت إحدى الدراسات أن النساء اللائي أصبحن أمهات حديثًا ، واستهلكن شاي البابونج لبضعة أسابيع ، كن ينمن بشكل أفضل بكثير من أولئك الذين لم يشربوا هذا المشروب، يعتبر شاي البابونج ساخنًا أو باردًا بنفس القدر، ويمكن استخدامه أيضًا كسائل لمختلف المشروبات أو لصنع دقيق الشوفان.

















2- الكركم





الكركمين مركب قوي مضاد للالتهابات يزيد من نشاط الخلايا المناعية وفعالية الأجسام المضادة، من الأفضل الجمع بين الكركم والفلفل الأسود لزيادة التأثير على الجسم بشكل ملحوظ. يمكنك رش الحساء وأطباق الخضار بمزيج من الكركم والفلفل الأسود.





3- الكريز





الكريز غني بمضادات الأكسدة، ويقلل الكرز المجفف من مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي العلوي ويقوي جهاز المناعة. بفضل محتوى الميلاتونين ، يدعم الكرز النوم الصحي. عندما ينام الناس ، تقل احتمالية إصابتهم بالفيروس أو المرض.