ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بديل للمضاد الحيوي .. 3 مكونات طبيعية لتقوية المناعة والحماية من البرد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:31 م
تقوية المناعة
تقوية المناعة
Advertisements
حياة عبد العزيز
في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وظهور سلالات جديدة وإصابة الأشخاص بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، يحتاج الجسم لتناول الأطعمة والمكونات الطبيعية التي تعمل على تقوية المناعة بشكل طبيعي.

وكشف تقرير جديد وفقا لموقع "informer"، عن طرق طبيعية لتقوية المناعة وبديل فعال للمضاد الحيوي.

1- شاي البابونج

يساعد البابونج على زيادة النشاط المضاد للبكتيريا في الجسم ، كما يحمي جهاز المناعة ويحسن النوم. أظهرت إحدى الدراسات أن النساء اللائي أصبحن أمهات حديثًا ، واستهلكن شاي البابونج لبضعة أسابيع ، كن ينمن بشكل أفضل بكثير من أولئك الذين لم يشربوا هذا المشروب، يعتبر شاي البابونج ساخنًا أو باردًا بنفس القدر، ويمكن استخدامه أيضًا كسائل لمختلف المشروبات أو لصنع دقيق الشوفان.




2- الكركم

الكركمين مركب قوي مضاد للالتهابات يزيد من نشاط الخلايا المناعية وفعالية الأجسام المضادة، من الأفضل الجمع بين الكركم والفلفل الأسود لزيادة التأثير على الجسم بشكل ملحوظ. يمكنك رش الحساء وأطباق الخضار بمزيج من الكركم والفلفل الأسود.

3- الكريز 

الكريز غني بمضادات الأكسدة، ويقلل الكرز المجفف من مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي العلوي ويقوي جهاز المناعة. بفضل محتوى الميلاتونين ، يدعم الكرز النوم الصحي. عندما ينام الناس ، تقل احتمالية إصابتهم بالفيروس أو المرض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

10 اطعمة تعالج الدوخة والهبوط.. تعرف عليها

علاج نزلات البرد وتقوية المناعة.. طريقة عمل مضاد حيوي طبيعي في المنزل

أطعمة ومشروبات تساعدك على نوم هادئ

يحمي من السرطان.. دراسة تكشف أهم فوائد شاي الكركم

4 أطعمة ومشروبات يمكنك تناولها ليلا لتحسين جودة نومك

تقوية المناعه عند الاطفال ضد كورونا

ترشيحاتنا

حادث أليم.. عروس تفقد ذراعها في أول يوم زواج

معامل الصحة: 3 تحاليل تكشف إصابتك بـ كورونا .. تعرف عليها

وزير التعليم العالي يحسم قرار انتظام الدراسة وامتحانات منتصف العام

الفئران تهدد البريطانيين حال فرض الإغلاق بسبب سلالة كورونا الجديدة.. تعرف على التفاصيل

صدمة جديدة تهدد الزمالك.. خالد الغندور يكشف عن عرض مغربي لضم نجم الفريق

وزير الرياضة: المستشار عماد عبدالعزيز رئيسًا لنادي الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دينا فؤاد تحتفل بنجاح "جمال الحريم" مع صناع العمل.. صور

بديل للمضاد الحيوي .. 3 مكونات طبيعية لتقوية المناعة والحماية من البرد

دليل بصري.. أخصائية أورام تكشف عن علامة تحذيرية تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء