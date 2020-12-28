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أستاذ علم فيروسات: تحور فيروس كورونا القادم من جنوب أفريقيا هو الأخطر والأصعب

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:15 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
شكر يحيى مكي، أستاذ علم الفيروسات، بالمتعافين من فيروس كورونا المتبرعين ببلازما الدم في مصر، قائلا:  هذا يدل على أن العلاج في مصر ذو مستوى رفيع لأن العلاج بالمصل الدموي غير متوفر في كل الدول، متمنيا الصحة والعافية للشعب المصري والشعوب جميعها.

وأكمل "مكي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن أعداد الإصابات في فرنسا وأوروبا عاودت الارتفاع من جديد، وهناك تخوفات، معقبا: وزير الصحة أعلن أمس بجهوزية استقبال لموجة ثالثة، وفرض حجر صحي جديد.

وتابع: مع عطلات السنة تنقص عدوى الإنفلونزا، ولكن بعد عودة الدراسة في المدارس واحتفالات رأس السنة بات الانتشار بشدة، وحاليا لا يوجد موسم إنفلونزا لوجود كورونا.

وأشار إلى أنه بدء التلقيح بلقاح "فايزر" في أوروبا لكبار السن وذلك يعد أمر وبشرى سارة، وذلك من شأنه طمأنة كبار السن نظرا لأن الجزء الأكبر من الوفيات من هذه الفئة، لنقص المناعة، كما سيطمئن بعض الطوائف المتخوفة في فرنسا من التلقيح، ومنذ سنوات هناك أشخاص كونوا جماعات وأصبحوا يشككون بعملية التلقيح.

وأضاف أن فيروس كورونا حدث له تحويل ولكن هذا التحور في المتناول ماعدا التحور الأخير للفيروس القادم من جنوب أفريقيا، معقبا: الخوف هنا يأتى من النسخة التي نشأت في جنوب أفريقيا حيث تعد خطيرة وإصابتها قوية وخطيرة لكبار السن، والتغير الجيني الذي حدث ليس الأول.


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