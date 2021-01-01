أستاذ باطنة ومناعة: 10 أعراض لإصابة الأطفال بسلالة كورونا الجديدة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن جميع البشر معرضون للإصابة بكورونا حتى الأطفال، مشيرا إلى أن إصابة الأطفال فى الموجة الأولى كانت أقل شدة.





وأضاف "عقبة" خلال لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أنه بدأ يحدث تحورات فى الفيروس وظهور سلالات جديدة له، موضحا أن السلالات الجديدة جعلت هناك فرصة لإصابة الأطفال بفيروس كورونا.





ونصح المواطنين بحماية الأطفال من الإصابة بكل الوسائل الممكنة، لافتا إلى أن نسبة إصابة الأطفال خلال الموجة الأولى كانت لا تتعدى 1%، والحالات الشديدة والوفيات كانت نادرة، إلا أنه مع ظهور السلالات الجديدة منه أصبحت فرص إصابتهم أعلى.





وتابع أنه يجب تعليم الأطفال وسائل الوقاية، وعدم إثارة الرعب لديهم، متابعا أن أعراض فيروس كورونا لا تختلف فى الأطفال عنها فى الكبار، وهى إرتفاع درجة الحرارة والكحة وضيق التنفس، إلى جانب ألام البطن والقئ والإسهال، وبعض الاحيان فقدان حاسة الشم والتذوق والحكة الجلدية وظهور طفح جلدى أو إلتهاب العينين.