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ديني

الأزهر يعلن عودة مقررات يناير المحذوفة وشرحها أون لاين

السبت 02/يناير/2021 - 01:06 ص
الأزهر يعلن عودة
الأزهر يعلن عودة مقررات يناير المحذوفة ويؤكد على شرحها
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محمد شحتة
قرر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عودة الأجزاء المحذوفة من مقررات شهر يناير الجاري على طلاب المعاهد الأزهرية، والتي كان قد ألغاها منذ أيام.

ووجه وكيل الأزهر، جميع الإدارات التعليمية، بضرورة البدء في استكمال شرح المناهج المقررة لشهر يناير كلها وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول وذلك عن طريق التعليم عن بعد "أون لاين".

وأعلن محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021 لمراحل النقل والشهادات بالمعاهد الأزهرية لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام، على أن تستكمل مراجعة المناهج الدراسية المقررة اعتبارًا من السبت المقبل وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بنظام التعلم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

وأشار "الضويني" إلى أن هذا القرار يأتي وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على صحة جميع المنتمين للعملية التعليمية وعلى رأسهم أبناءنا وبناتنا الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

يذكر أن قطاع المعاهد الازهرية، ونظرا للظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وما ترتب عليها، اتخذ عدة تدابير فيما يخص أعمال الامتحانات وتأثيرها على إعادة النظر في خطة الفصل الدراسي الأول لجميع المناهج وتقديم موعد الامتحانات، فقد قرر رفع المنهج الخاص بشهر يناير من جميع المناهج المقررة لجميع سنوات النقل التعليمية والشهادة الابتدائية والإعدادية فقط ومراعاة تطبيق ذلك أثناء وضع الامتحانات بدقة، وهو ما تم الغاؤه مؤخرا وعودة شرح هذه المقررات.
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