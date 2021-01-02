الأزهر يعلن عودة مقررات يناير المحذوفة وشرحها أون لاين

قرر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عودة الأجزاء المحذوفة من مقررات شهر يناير الجاري على طلاب المعاهد الأزهرية، والتي كان قد ألغاها منذ أيام.

ووجه وكيل الأزهر، جميع الإدارات التعليمية، بضرورة البدء في استكمال شرح المناهج المقررة لشهر يناير كلها وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول وذلك عن طريق التعليم عن بعد "أون لاين".

وأعلن محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021 لمراحل النقل والشهادات بالمعاهد الأزهرية لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام، على أن تستكمل مراجعة المناهج الدراسية المقررة اعتبارًا من السبت المقبل وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بنظام التعلم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.



