أسعار العملات العربية فى أول يوم بالعام الجديد

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أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع .



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى إلى 40.49 جنيه للشراء 41.82 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.79 جنيه للشراء و22.27 جنيه للبيع .



وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.77 جنيه للشراء و 40.96 جنيه للبيع . وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع .

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021 أول أيام العام الجديد، وذلك وفقا لاخر تحديث من البنك الاهلى المصرى.حيث بلغ سعر الدينار الكويتى اليوم قيمة 48.77 جنيه للشراء و 51.83 جنيه للبيع.