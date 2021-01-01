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اقتصاد

أسعار العملات العربية فى أول يوم بالعام الجديد

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:01 م
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021 أول أيام العام الجديد، وذلك وفقا لاخر تحديث من البنك الاهلى المصرى.

حيث بلغ سعر الدينار الكويتى اليوم قيمة 48.77 جنيه للشراء و 51.83 جنيه للبيع. 

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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى إلى 40.49 جنيه للشراء 41.82 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.79 جنيه للشراء و22.27 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.77 جنيه للشراء و 40.96 جنيه للبيع .
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