الصحة: المفاوضات مع شركات لقاح كورونا تشمل حقوق التصنيع محليا

كشفت الدكتور نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث ، آخر تطورات التعاقد على لقاحات فيروس كوفيد ١٩ والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقالت نهى عاصم، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي ام سي، اليوم الجمعة، إن مصر في سبيلها للتعاقد على لقاح لكورونا، مضيفة ان كل يوم يوجد جديد في مفاوضات لقاحات كورونا.





وتابعت نهى عاصم، أنه من المتوقع أن تحصل مصر على حقوق تصنيع اللقاح، قائلة: "هنصنع اللقاح الصيني ونسير بالفعل في كل الإجراءات التي تخص هذا الأمر خلال الفترة الأخيرة".





وأكدت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، أن جزءا من المفاوضات مع الشركات المنتجة للقاحات تشمل حقوق التصنيع في مصر، مشيرة إلى أنه لا نملك حاليا سوى الالتزام بالإجراءات وهي اللقاح المضمون على الإطلاق.





وأشارت إلى أن هناك انتشار أوسع في مصر لفيروس كورونا المستجد، ولم نلاحظ شد مرض خلال الموجة الثانية في مصر، ونطبق البروتوكول العلاجي الذي تم الموافقة عليه في شهر ١١ - ٢٠٢٠.



