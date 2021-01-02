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اقتصاد

الجرام بـ826 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم فى مصر

السبت 02/يناير/2021 - 07:10 ص
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 2  يناير 2021 ، حيث ارتفع خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضى بنحو 7 جنيهات للجرام ، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا فى مصر سعرا يصل إلى 826 جنيها للجرام تقريبا .

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سجل جرام الذهب من عيار 18 سجل 711 جنيها.

فيما سجل الذهب من عيار 21 سعرا يصل إلى 826 جنيهًا للجرام .

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الذهب عيار 24 سجل 943 جنيها.

الجنيه الذهب 6690 جنيهًا.

أونصة الذهب 1898 دولار.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم 

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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