ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

في وداع 2020.. روبي ترقص مع ويجز على أنغام "باظت خالص"

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:56 م
صدى البلد
Advertisements
محمد القاضي
شاركت الفنانة روبي المغني الشاب "ويجز" في غناء أغنيته الشهيرة "باظت خالص" علي الهواء مباشرة خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة". 

واحتفلت الفنانة إسعاد يونس بنهاية عام 2020 وبداية عام 2021، وذلك من خلال حلقة خاصة ببرنامجها "صاحبة السعادة" والذي يعرض على قناة DMC ، وذلك لعرض احتفالية خاصة بمناسبة رأس السنة، واستضافت إسعاد خلال خلال الحلقة النجوم روبي وبهاء سلطان والمطرب الشاب ويجز.

شارك المطرب الشاب ويجز  الفنانة روبي أغنية باظت علي مسرح صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، وحرصوا أن يكون السلام بالكوع لاتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 

وكشفت روبى أنها فشلت فى تعلم السواقة وتعانى من فوبيا صوت الحديد والسواقة، حيث شاهدت الكثير من الحوادث عندما كانت تسافر لجامعتها فى محافظة بنى سويف.

أشارت روبي إلى أنها واصلت الاستماع إلى أغانيه وأعجبتها فكرة كتابته للأغاني التي يقدمها، قائلة إنها تعتبره بمثابة أخ صغبر جدا لها، نظرا لفارق العمر بينهما، لأنها لم تسمع عنه سوى من ابنة خالتها الصغيرة، معقبة: حسيت إني عجزت لما سمعت ويجز".

وكشفت روبي، أنها كانت تتمني أن تكون ولد، قائلة: "وأنا صغيرة كنت بلعب فى الشارع مع ولاد خالتى ولما كبرت شوية في سن الـ10 سنوات ماما قررت إني ملعبش فى شارع تانى عشان كبرت، خدت الموضوع على نفسى أوى وقعدت أعيط في البلكونة أقول ليه يا ربى ماكنتش ولد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تألقها بالظهور مع صاحبة السعادة .. #روبي في الأكثر تداولا

قربت من بنتي.. روبي: 2020 كانت سنة حلوة

روبي تشارك ويجز أغنية باظت في ليلة رأس السنة

روبي: كان نفسي أكون ولد .. اعرف السبب

شاهد ظهورعلامة غريبة في يد روبي .. ورواد التواصل: مصابة بمرض

روبي: فشلت في تعلم السواقة وعندي فوبيا من صوت الحديد

ترشيحاتنا

بعد ساعات من دفنه.. ماذا كُتب على قبر المخرج حاتم علي؟

ظاهرة غريبة في تركيا.. وتوقعات باختفاء فصلين من فصول السنة

محمد موسى: جو شو يتقاضى 50 ألف دولار شهريا بخلاف راتبه لمهاجمة مذيعي "الإرهابية"

مصطفى بكري يرد بقوة على مهاجمي مجلس النواب ..فيديو

راقد منذ 15 عاما.. شاهد| فيديو جديد للأمير السعودي النائم

القبض على مصري مزق جسد كفيله الكويتي بـ7 طعنات.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غيبوبة 9 أيام.. مريضة كورونا تستفيق لتجد مفاجأة سعيدة في انتظارها

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد أثارت الجدل بأنوثتها

أدلة جديدة.. متلازمة التمثيل الغذائي لمرضى الصدفية تصيبهم بمخاطر عديدة