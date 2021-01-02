رانيا يوسف: القبلات في الأفلام بدون مشاعر.. لهذا السبب

علقت الفنانة رانيا يوسف، على أمر تعمدها إظهار مفاتنها خلال الحفلات المختلفة والمناسبات بطريقة غير متوقعة، خلال لقائها مع الإعلامي نزار فرنسيس ببرنامجه "مع الفارس" بقناة الرشيد العراقية.





وقالت خلال لقائها ببرنامج "مع الفارس" الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس بقناة "الرشيد":"بنسأل المخرج الأول إذا كان المشهد مهمًا أم غير مهم، وبنسأل هيتعمل إزاي وهيتاخد من أي زاوية من اليمين أو الشمال أو من فوق أو من تحت".





وتابعت : "مشهد القبلة معايا ما بيكونش فيه مشاعر.. إزاي يكون فيه مشاعر وفيه ناس حواليا.. وجود الأشخاص حواليك مش بيديك شعور بالمشهد".