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رياضة

أحمد بلال عن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا: عامل زي البطيخة

السبت 02/يناير/2021 - 02:31 ص
والتر بواليا
والتر بواليا
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محمد رشاد
علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على تعاقد النادي الأهلي مع والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، لمدة 4 سنوات.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تعاقد النادي الأهلي مع والتر بواليا عامل زي البطيخة ماتعرفش هيبقى كويس ولا لا".

وتابع: "الأهلي تعاقد مع والتر بواليا من خلال مستواه مع الجونة، ولكن محدش يعرف هيعمل إيه مع الأهلي".

وأتم: "والتر بواليا من أفضل اللاعبين في الوقت الجاري، وأتمنى أن يكون إضافة قوية إلى صفوف النادي الأهلي".

وأهدر الأهلي نقطتين في الدوري المصري الممتاز بالتعادل مع وادي دجلة بدون أهداف في مباراة الجولة الخامسة في المسابقة، أمس، متأثرًا بالنقص العددي في صفوفه. 

الأهلي غاب عنه 12 لاعبًا، من بينهم 7 مصابين بفيروس كورونا و5 بإصابات ملاعب، ليستغل منافسه الأمر ويقتنص نقطة ثمينة من حامل اللقب.

وشهدت المباراة تألق حارس مرمى وادي دجلة محمد عبد المنصف الذي تصدى للعديد من محاولات الأهلي خلال المباراة ليُساهم في خروج فريقه بنقطة.
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