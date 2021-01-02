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رياضة

عيب وحيد.. رضا شحاته يكشف مزايا والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد

السبت 02/يناير/2021 - 07:11 ص
والتر بواليا
والتر بواليا
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محمد رشاد
كشف رضا شحاته المدير الفني لفريق الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة مزايا وعيوب الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق المنتقل حديثًا لصفوف النادي الأهلي.

وقال رضا شحاته في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورتس: "والتر بواليا لاعب متميز جدًا وكان له دور مؤثر في صفوف الجونة، وشخصيته جيدة للغاية وذلك كان يظهر عندما يخرج من قوائم المباريات".

وبشأن موافقته على رحيل بواليا للأهلي بسبب انتمائه للقلعة الحمراء؟، أوضح: "رغبة اللاعب هي التي حسمت قرار رحيله ولم أتدخل، وعندما تحدث معي مسؤولي الأحمر، أبلغتهم أنه يمتاز بالكرات الرأسية ولكنه لا يجيد المرواغة".

وأوضح: "بواليا كنت أتحدث معه بشدة بسبب قيامه بتكثيف جرعاته التدريبية، وهو يمتاز بالكرات الرأسية والتحركات الجيدة خارج منطقة الجزاء".

وأردف: "كنت أعلم أنه من الصعب بقاء والتر بواليا خاصة في ظل رغبته في الانتقال للأهلي والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية".
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