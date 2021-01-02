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السفيرة منى عمر: نحتاج رفع مستوى العلاقات مع السودان

السبت 02/يناير/2021 - 06:20 ص
السفيرة منى عمر،
السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية
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إسراء صبري
شددت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، على أننا مازلنا نحتاج إلى رفع مستوى العلاقات مع السودان أكثر مما هو قائم، معقبة: يجب أن نأخذ في الاعتبار أن العلاقات مرت بفترة صعبة جدا نتيجة للنظام السوداني السابق والمتواجد أيام الرئيس البشير.

واسترسلت "عمر" خلال حوارها على قناة "إكسترا نيوز": البشير كان يأخذ موقفا متعنتا وعدائيا تجاه مصر، معقبة: "كان يتعمد التحالف مع أعداء مصر".

وأشارت إلى أن بناء شراكة حقيقية؛ يكون من خلال عدة أوجه أهمها بناء الثقة بين الشعبين وهو دور المجتمع المدني من خلال تجمعات المرأة، مشددة على ضرورة تحالف المرأة المصرية والسودانية ، بالإضافة إلى دور الشباب أيضًا حيث توجد صلات علمية وتعليمية بين الدولتين.
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