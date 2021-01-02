آسر ياسين ينعى والدة زوجته بكلمات مؤثرة

نعى الفنان آسر ياسين، والدة زوجته، سها إبراهيم ، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

و كتب آسر ياسين عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : توفيت إلي رحمة الله تعالي حماتي الغالية والعزيزة مدام سها إبراهيم الوكيل، بعد وعكة صحية شديدة، برجاء الدعاء لها بالمغفرة وقراءة الفاتحة علي روحها الطاهرة.

وكانت كنزي عبدالله -زوجة الفنان آسر ياسين- قد أعلنت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة والدتها "سها"، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.





وقدم عدد من أصدقاء كنزي عبدالله -زوجة الفنان آسر ياسين- برقيات تعازي لها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، لوفاة والدتها، في ظل ترديد البعض أن سبب الوفاة هو الإصابة بفيروس كورونا.





وينتظر أن تقام صلاة الجنازة، غدا السبت 2 يناير، بعد صلاة العصر من مسجد الإمام الشافعي والعزاء على المقابر بحضور أسرتها.





جدير بالذكر أن "آسر" حضر فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وكان ضمن الأقل حرصا بين نجوم المهرجان على ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.



