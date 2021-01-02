ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ما ينفعش شخص يتحكم في منظومة.. أحمد شوبير يهاجم قرارات لجنة إدارة اتحاد الكرة

السبت 02/يناير/2021 - 07:32 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
Advertisements
محمد رشاد
هاجم الإعلامي أحمد شوبير، قرارات اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، خلال الآونة الأخيرة، ومنها تسريح بعض من موظفي الاتحاد، الذين تم تعيينهم خلال فترة اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني.

وقال شوبير، خلال تقديمه لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: «لجنة الانضباط شبه تم تجميدها، وعند الحديث عن أي شيء؛ يُقال "أحمد مجاهد"، هذا هو خلافي فقط، لأن مينفعش مؤسسة يديرها فرد».

وأكمل شوبير حديثه : «أيًا كان، هو جهبذ الجهابذة، أو خدعة إنه أستاذ اللوائح، أنت تم اختيارك، لن نغار منك أو نكرهك، أو نتمنى لك غير التوفيق، لأن تاريخك غير تاريخنا، بعيد اوي أنت وكبيرك، على مستوى التاريخ والعطاء والمسيرة، على بعد ملايين الأميال».

وتابع: «أنت وكبيرك اللي بدعتوا ده، كنا ننام ثم نستيقظ ونفاجأ بقرارات لزيادة مرتبات وصرف مكافآت لبعض الأشخاص بدون سبب أو توضيح، والرد يكون أنهم ولادنا وأصدقائنا».

وأضاف: «سأستمر كما أنا، لا يوجد خلاف شخصي بيني وبين أي أحد، لكن الخلاف في منظومة العمل، يجب أن يكون العمل محترمًا ومؤسسيًا، كما يحدث في أي منظومة، محدش بيعمل كده، وعندما نتحدث يتم تحويل الأزمة لمشكلة شخصية، نحن ننتقد أسلوب عملكم، أنت وكبيرك».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خلافي مبدأ.. أحمد شوبير يفتح النار على تعيين أحمد مجاهد لإدارة الجبلاية

شوبير: مش بهاجم أحمد مجاهد حتى لو طريقة عمله مش بتعجبني.. فيديو

رئيس اتحاد الكرة يعتذر لتونس ويكشف موعد نتيجة تحقيق أزمة منتخب الشباب

عاملين عنتر.. شوبير يشن هجوما عنيفا على اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

بسبب كورونا .. التعليم: بدء إغلاق المدارس من اليوم حتى 20 فبراير

أخبار التوك شو.. استشاري يكشف عن الفئات الأكثر إصابة بكورونا.. مدحت العدل: رأيي في مرتضى منصور لن يتغير

أجرى عملية في الحوض.. منير مكرم يكشف تطورات الحالة الصحية لـ عهدي صادق

لماذا السحر حرام ؟.. 12 سببا يجعلك لا تفكر في الذهاب إلى مشعوذ مهما حدث لك

يزيد تدفّق الأكسجين للجسم.. 15 فائدة لتناول اللوز

رانيا يوسف: غادة عبد الرازق محترفة في القبلة عني.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات السيارة اليابانية الأعلى تسارعا في العالم .. صور

أضرار الإفراط في تناول الشاي الأخضر.. أغلبها خطير

سلوك مزعج لسيدتين يتسبب في إخلاء طائرة من ركابها.. شاهد ما حدث