أحمد حلمي: ذكرياتي في جدة تكسف.. والسفير السعودي وتركي آل شيخ يردان عليه

غرَّد الفنان أحمد حلمي، عبر "تويتر" متحدثا عن ذكرياته في إحدى المدارس بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.





وكتب أحمد حلمى،: "دي مدرستي في مدينة جِدة بالمملكة ذكريات.. المدرسة كلها كانت بتدخل من الباب الكبير وأنا الوحيد اللي كنت بدخل من الباب الصغير اللي علي اليمين ده لأني ديما كنت باجي متأخر والباب الكبير بيكون اتقفل".

وانهى النجم احمد حلمي تغريدته: "ذكريات تكسف".

ورد عليه السفير السعودى بالقاهرة أسامة نقلى ، بأبيات من الشعر قائلًا :"هي جدة التي وصفها الشاعر الاديب حمزة شحاته.

النُّهى بين شاطئيك غريقُ.. والهوى فيك حالمٌ ما يفيق

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كما رد عليه تركى آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، قائلًا:" يبقى فيك حتة مننا يا نجم وإن شاء الله نشوفك في المواسم، وترجع الى جدة نجم ونزور المدرسه انا وانت".