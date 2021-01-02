تجديد حبس المتهم بقتل شقيقته وطفليها بشبرا الخيمة

أمر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة بتجديد حبس "محمود ج" 21 عاما بتهمة قتل شقيقته "تيسير ج" 26 عاما وطفليها "مازن وسيف" 4 سنوات و7 أشهر 15 يوما على ذمة التحقيقات بحجة شكه فى سلوكها.





واصطحب فريق من النيابة العامة بقسم ثان شبرا الخيمة المتهم لمنزله بشبرا الخيمة لتمثيل الجريمة كما خطط لها ونفذها من قبل بحضور المعمل الجنائى، بحضور رجال المباحث بالقسم.





وقال المتهم خلال التحقيقات: "قتلتها عشان انتقم لشرفى وغسلت عارى بإيدى " موضحا أنها تزوجت مرتين وانفصلت وأن الجيران خاضوا فى سيرتها بسبب سوء سلوكها، فلم يستطيع تحمل ذلك ما دفعه لقتلها. وأكد المتهم في اعترافاته أنه ارتكب الجريمة لسوء سلوك المجني عليها وأنه انتظر حتى غادر شقيقه وخنقها حتى فقدت الوعى ثم ذبحها هي وطفليها ووضع جثة أحدهما 4 سنوات والأداة المستخدمة داخل حقيبة واستقل توك توك خاص بأحد أصدقائه وتوجه لترعة الإسماعيلية وألقى بالحقيبة وبداخلها جثة الطفل والأداة المستخدمة من أعلى كوبرى سرياقوس، لإيهام جهات التحقيق بأنها واقعة خطف.





وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد نجحت فى كشف غموض حادث مقتل سيدة مطلقة وطفلها 5 سنوات داخل شقتها بشبرا الخيمة حيث تمكن رجال المباحث من التوصل لهوية القاتل وتبين أنه شقيقها وراء الواقعة وتولت النيابة التحقيق. وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد سالم الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ بالعثور علي جثة ربة منزل وابنها طفل 5 سنوات مقتولين في مسكنهما بمحطة هاميس دائرة القسم.





انتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي والمقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وتم معاينة الشقة محل الواقعة والتحفظ على الجثث وتبين أن الجثتين للمدعوة "تيسير.ج" مطلقة 26 عاما ربة منزل وطفلها "مازن" 5 سنوات يعيشان بمفردهما بمنزل عائلة القتيلة الذي يقطن فيه شقيقاها أيضا.





وبالفحص والمعاينة من قبل رجال المباحث تبين أن مرتكب الواقعة هو "محمد.ج" سائق توك توك ومقيم مع القتيلة بنفس المنزل وذلك لشكه فى سلوكها حيث أن القتيلة تزوجت مرتين من قبل وتم طلاقها بعد الزيجتين وأنجبت الطفل "مازن.م.ب" 5 سنوات وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات

القانونية حياله.





كما تبين من التحقيقات وسؤال شهود العيان بالمنطقة أن المجني عليها مطلقة منذ فترة وتعيش مع شقيقيها وأنهما فوجئوا بهما يستغيثان بعد العثور علي الجثث التى تم نقلها لمستشفى ناصر العام لبدء التشريح.