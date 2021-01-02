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توك شو

طفل كل 15 ثانية.. مصر ضمن أكبر 9 دول في معدلات الزيادة السكانية

السبت 02/يناير/2021 - 12:33 م
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
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قسم التوك شو
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا عن الزيادة السكانية في مصر، ومقارنتها بدول الخليج، حيث يقدر عدد سكان مصر ضعف عدد سكان الدول الخليجية التي سجلت 57 مليون نسمة.

وبحسب التقرير تشهد مصر ولادة طفل كل 15 ثانية، لذلك تصنف كواحدة من اسرع دول العالم في النمو السكاني، كما أنها أحد الدول التسع الأول التي يتوقع ان تسجل أكبر معدلات زيادة سكانية من الآن حتى منتصف هذا القرن.

وأعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد سكان مصر سجل أمس الجمعة، في أول أيام العام الميلادي الجديد 2021 نحو 101 مليون و375 ألفا و894 نسمة، بنسبة زيادة بلغت 1 مليون و375 ألفا و894 خلال 10 أشهر و20 يومًا.

كما كانت الساعة السكانية، سجلت عدد سكان مصر 100 مليون في 10 فبراير 2020، موضحة أن عدد سكان محافظة القاهرة بلغ 9 ملايين و941 ألفا و814 نسمة، لتظل المحافظة الأعلى في عدد السكان من بين جميع محافظات الجمهورية.

وسجّلت محافظة الجيزة نحو 9 ملايين نسمة و98 ألفا و204 نسمات، وتحتل المركز الثاني في عدد السكان، بينما جاءت محافظة الشرقية في المركز الثالث في عدد السكان، حيث سجلت الساعة السكانية 7ملايين و555 ألفا و767 نسمة، عدد سكان الشرقية.
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