إزالة مغسلة سيارات مخالفة على أرض زراعية بمركز ديرب نجم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية لن تتهاون في التصدي لأى محاولات للبناء المخالف ، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء استمرار اللجان الدورية على الأراضي الزراعية والسكنية لضبط أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينه ديرب نجم بحملة لإزاله مغسله سيارات بناء بالدبش الأبيض على مساحه ١٠٠ متر بالكتيبة بالوحدة المحلية كفر أيوب وتمت الإزالة كليه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

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وشدد المحافظ على رؤساء المراكز بضرورة تكثيف حملات الإزالة على الأراضى الزراعية وخاصه الأراضي المجاورة للمناطق السكانيه حفاظًا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

وعلي جانب أخر فقد أكد المحاسب "نبيل فاروق" رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه تنفيذا لتوجيهات وقرارات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والخاصة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد فقد تم شن حملة علي المقاهي المخالفة في نطاق المركز.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه تم التحفظ على 40 شيشة من مقهي واحد مخالف بقرية العلوية التابعة للوحدة ببني عامر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف بإشراف نائب رئيس المدينة المحاسب خالد أمين جمعة ورجال الاشغالات والمتابعة بالفترة المسائية.

وأشار "فاروق" الي انه ف إطار تنفيذ الأجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة المصرية للحماية من تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وتطبيقا" للكتاب الدوري رقم ٣٧ لسنه ٢٠٢٠ الصادر من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقة فقد تمكنت حملة من رئاسة المركز من ضبط مركز للدروس الخصوصية وتم تفريق الطلاب وتشميع سنتر دروس خصوصية بمنطقة الزراعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وتهيب رئاسة المركز بالمواطنين توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية مشدد علي تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية ومنع التجمعات وإقامة الأفراح وسردقات العزاء للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلي جانب أخر فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة مكبرة لمتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهه تداعيات انتشار فيروس كورونا وأسفرت الحملة عن غلق 10 مراكز للدروس بالمدينة بشارع شلتوت وشوارع فرعية من شارع الدروس بالمدينة.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بغلق مصنع لتصنيع الحلويات والمعجنات لعدم الإلتزام العاملين بإرتداء الكمامات كما تم المرور بالمنطقة الصناعية بحى أول للتأكد من إلتزام جميع الورش بمواعيد الغلق وفقًا للتوقيتات المحددة.

وقامت رئيسة حى ثان الزقازيق بالتنسيق مع مدير إدارة رخص المحلات والإدارة الهندسية والإدارات المعاونة بالمرور لمتابعة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد فتم فض تجمعات المواطنين بشارع أحمد رجب المتفرع من شارع الحمام بنطاق حى ثان الزقازيق وتم غلق محل لبيع المشروبات الكحولية وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.