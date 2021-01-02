ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبو جبل لحراسة المرمى.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري

السبت 02/يناير/2021 - 12:35 م
الزمالك
الزمالك
Advertisements
عبدالله هشام
يحل فريق الزمالك ضيفا على نظيره إنبي، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب بتروسبورت، وذلك في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ باتشيكو المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل كالتالي: 
حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حمزة المثلوثى - محمد عبد الغنى- محمود الونش - أحمد فتوح

الوسط: إمام عاشور - طارق حامد - يوسف أوباما 

الهجوم: أشرف بنشرقي - احمد سيد زيزو- حميد أحداد

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز لهذا الموسم، برصيد 7 نقاط من 3 مباريات (2 فوز - 1 تعادل).

بينما يتواجد إنبي في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط من 3 مباريات أيضًا (1 فوز - 1 تعادل - هزيمة وحيدة).

ويسعى الزمالك في مباراة اليوم لحصد الثلاث نقاط ليصل إلى النقطة 10 وبفارق نقطة وحيدة عن صدارة الدوري التي يحتلها الجونة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات.

ويفتقد الزمالك في المباراة لجهود نجما الفريق مصطفى محمد وفرجاني ساسي الذي اشتكى من الإصابة في العضلة الضامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي في الدوري

للاقتراب من الصدارة.. الزمالك يسعى لاستعادة توازنه عبر بوابة سموحة في الدوري

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في الدوري

بدون فرجاني ساسي ومصطفى محمد.. الزمالك يعلن قائمة الفريق لمواجهة إنبي

محمد الصباحي حكما لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري

الزمالك يبحث عن الصدارة أمام إنبي في الدوري

ترشيحاتنا

كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الكاتب الراحل وحيد حامد

الحقني يا أحمد بيه أنا بموت.. آخر كلمات الدكتور سيد خضير قبل وفاته بكورونا

لماذا يعاني المصريون من نقص فيتامين d.. خبيرة تغذية تجيب

في أحضان القصور الأثرية والتاريخية .. ميدان بالاس "الثورة" متنفس المواطنين للتنزه بالمنيا.. فيديو

هل نجح الاقتصاد فى اختبار كورونا.. وزير المالية: برنامج الحكومة حظي بإشادة مؤسسات التصنيف العالمية

تعرف على الترددات الجديدة 2021 للقنوات الفضائية وكيفية تغييرها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسرع سيارة كهربائية في العالم

بفستان مخملي.. ريم مصطفي تتألق في أحدث ظهور لها

تعرف على سعر فستان بوسي في أحدث ظهور لها