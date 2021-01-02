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رياضة

مفاجأة.. محمد صلاح يقترب من خلافة ميسي في برشلونة

السبت 02/يناير/2021 - 02:03 م
محمد صلاح وميسي
محمد صلاح وميسي
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محمد السعيد
أكد تقرير صحفي إسباني أن خوان لابورتا المرشح لرئاسة لنادي برشلونة الإسباني يستهدف التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، حال رحيل ليونيل ميسي الإسباني.

وذكر موقع "diariogol"، أن خوان لابورتا المرشح لرئاسة نادي برشلونة، يستهدف "حال فوزه في الانتخابات" التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لخلافة ليونيل ميسي، حال قرر النجم الأرجنتيني الرحيل عن برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وأشار الموقع الإسباني، إلى أن لابورتا لن يضم  محمد صلاح إلى برشلونة، حال قرر النجم الأرجنتيني الاستمرار مع البلوجرانا.

وينتهى ليونيل ميسي مع نادي برشلونة في صيف 2021، ولم يجدد عقده مع النادي الكتالوني.

ولم يعلن ميسي قراره حتى الآن بشأن مستقبله، إلا أن تقارير صحفية، أن الوجهة الأقرب لميسي هي مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان، حال قرر مغادرة البلوجرانا.

وأثار النجم المصري محمد صلاح، الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مستقبله مع الريدز.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، ردا على سؤال بشأن "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟"، "لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".

وأبدى الملك المصري إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميدتيلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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