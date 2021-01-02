مفاجأة.. محمد صلاح يقترب من خلافة ميسي في برشلونة

وينتهى ليونيل ميسي مع نادي برشلونة في صيف 2021، ولم يجدد عقده مع النادي الكتالوني.

ولم يعلن ميسي قراره حتى الآن بشأن مستقبله، إلا أن تقارير صحفية، أن الوجهة الأقرب لميسي هي مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان، حال قرر مغادرة البلوجرانا.

وأثار النجم المصري محمد صلاح، الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مستقبله مع الريدز.





وقال محمد صلاح، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، ردا على سؤال بشأن "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟"، "لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".





وأبدى الملك المصري إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميدتيلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.