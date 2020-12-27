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رياضة

هل يتعاقد برشلونة مع محمد صلاح؟.. ميسي يكشف حقيقة إبرام صفقات جديدة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، عن إمكانية إبرام فريقه لصفقات كبيرة بمبالغ مالية ضخمة في الفترة المقبلة.


وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال لصفوف فريقي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين بعد ترحيبه باللعب لأحدهما.


وقال ميسي في تصريحات تليفزيونية لقناة "لا سيكستا" الإسبانية: "سيكون من الصعب التعاقد مع لاعبين في ظل هذا الوضع الاقتصادي".


وأضاف:"التعاقد مع نيمار سيكون أمرا صعبا جدا للرئيس الجديد.. لا نملك أموالا بالنادي."


وأكمل: "مهمة الرئيس الجديد لن تكون سهلة، عليه أن يكون ذكيا ويعرف كيف يُسير النادي في هذه الظروف الصعبة".
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