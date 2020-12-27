هل يتعاقد برشلونة مع محمد صلاح؟.. ميسي يكشف حقيقة إبرام صفقات جديدة





وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال لصفوف فريقي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين بعد ترحيبه باللعب لأحدهما.









وقال ميسي في تصريحات تليفزيونية لقناة "لا سيكستا" الإسبانية: "سيكون من الصعب التعاقد مع لاعبين في ظل هذا الوضع الاقتصادي".









وأضاف:"التعاقد مع نيمار سيكون أمرا صعبا جدا للرئيس الجديد.. لا نملك أموالا بالنادي."









وأكمل: "مهمة الرئيس الجديد لن تكون سهلة، عليه أن يكون ذكيا ويعرف كيف يُسير النادي في هذه الظروف الصعبة".