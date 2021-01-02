81 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالعدوة

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ، أنه تم تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز العدوة بحوالى ٨١ مليون جنيه وذلك فى عام ٢٠٢٠.





وذلك فى إطار تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى .





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وأضاف أن الخدمات شملت تجهيز مركز خدمة عملاء متكامل لتسهيل الإجراءات الخاصه بالتعاقد والتحصيل بالإضافة الى توصيل وصلات مجانية للأسر الأكثر احتياجا لحوالى ٧٠٠ أسرة.





وقال الشهاوى فيما يخص خدمات مياه الشرب تم تنفيذ خطوط مياه بقرية الشيخ مسعود بمبلغ 872 ألف جنيها، ضمن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة " وتنفيذ خطوط مياه بقرية كفر مغربى 443 ألف جنيه.





وأوضح بالنسبة للإحلال والتجديد تم احلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه بنى وركان واحلال وتجديد ومد تدعيم شبكات مياه قرية النصر ٦ ومد وتدعيم شبكات مياه صفانيه بخط مياه قطر ٨ بوصه وتوصيل المياه لمدرسة اللواء على بريك وتوصيل المياه لمدرسة الصالحيه الابتدائيه وتوصيل المياه لمدرسة كفر عبد الخالق الثانوية.





كما تم توريد وتركيب مواسير350متر قطر 12 بوصة واعمال فاروغة خرسانية قطر 1000سم والمتعارضة مع االطريق الصحراوي الغربي وتوصيل المياه لبعض المناطق المحرومة بقرية كفر المغربي ومد وتدعيم المناطق المحرومة بقرية الشيخ مسعود ، وإحلال وتجديد بئر بقرية النصر 6واحلال وتجديد شبكات كفر المغربي واحلال وتجديد المبني الاداري بالفرع.





وفيما يخص خدمات الصرف الصحى اوضح الشهاوى أنه تم تشغيل محطتي الساوى الرفع والمعالجة تجريبيا والتى أنشأتها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بقدرة (2000م3/يوم) بتكلفة 7 ملايين جنيه وتم استلام شبكة صرف صحي الساوى وتم تشغيل محطتي بني وركان الرفع والمعالجة تجريبيا بقدرة (3000م3/ يوم) بتكلفة 15 مليون جنيه واستلام شبكة صرف صحي بنى وركان وتم استلام توسعات محطة المعالجة بمنشأة عبد الله (SBR) لرفع الطاقة الاستيعابية لمحطة المعالجة من 2000 م3 /يوم إلى 8000 م3/يوم بتكلفة 33 مليون جنيه واستلام مشروع تشغيل محطتى رفع صرف صحي الرئيسية والفرعيه بصفانية





وأكد الشهاوى استمرار الشركة فى تقديم الخدمات وتحسينها طبقا للخطط الموضوعة للوصول لرضا المواطن المنياوى.



