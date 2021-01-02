ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

81 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالعدوة

السبت 02/يناير/2021 - 03:34 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه تم تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز العدوة بحوالى ٨١ مليون جنيه وذلك فى عام ٢٠٢٠.

وذلك فى إطار تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى .

اقرأ المزيد 



وأضاف أن الخدمات شملت تجهيز مركز خدمة عملاء متكامل لتسهيل الإجراءات الخاصه بالتعاقد والتحصيل بالإضافة الى توصيل وصلات مجانية للأسر الأكثر احتياجا لحوالى ٧٠٠ أسرة.

وقال الشهاوى فيما يخص خدمات مياه الشرب تم تنفيذ خطوط مياه بقرية الشيخ مسعود  بمبلغ 872 ألف جنيها، ضمن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة " وتنفيذ خطوط مياه بقرية كفر مغربى  443 ألف جنيه. 

وأوضح بالنسبة للإحلال والتجديد تم احلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه بنى وركان واحلال وتجديد ومد تدعيم شبكات مياه قرية النصر ٦ ومد وتدعيم شبكات مياه صفانيه بخط مياه قطر ٨ بوصه وتوصيل المياه لمدرسة اللواء على بريك وتوصيل المياه لمدرسة الصالحيه الابتدائيه وتوصيل المياه لمدرسة كفر عبد الخالق الثانوية. 

كما تم توريد وتركيب مواسير350متر قطر 12 بوصة واعمال فاروغة خرسانية قطر 1000سم والمتعارضة مع االطريق الصحراوي الغربي وتوصيل المياه لبعض المناطق المحرومة بقرية كفر المغربي ومد وتدعيم المناطق المحرومة بقرية الشيخ مسعود ، وإحلال وتجديد بئر بقرية النصر 6واحلال وتجديد شبكات كفر المغربي واحلال وتجديد المبني الاداري بالفرع.

وفيما يخص خدمات الصرف الصحى اوضح الشهاوى أنه تم تشغيل محطتي الساوى الرفع والمعالجة تجريبيا والتى أنشأتها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بقدرة (2000م3/يوم) بتكلفة 7 ملايين جنيه وتم استلام شبكة صرف صحي الساوى وتم تشغيل محطتي بني وركان الرفع والمعالجة  تجريبيا بقدرة (3000م3/ يوم) بتكلفة 15 مليون جنيه واستلام شبكة صرف صحي بنى وركان وتم استلام توسعات محطة المعالجة بمنشأة عبد الله (SBR) لرفع الطاقة  الاستيعابية لمحطة المعالجة من 2000 م3 /يوم إلى 8000 م3/يوم  بتكلفة 33 مليون جنيه واستلام مشروع تشغيل محطتى رفع صرف صحي الرئيسية والفرعيه بصفانية 

وأكد الشهاوى استمرار الشركة فى تقديم الخدمات وتحسينها طبقا للخطط الموضوعة للوصول لرضا المواطن المنياوى. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تخصيص 121 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف بسوهاج..صور

«الشيوخ ومياه سوهاج» يبحثون موقف مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة

بالإنفوجراف.. شركة "مياه أسيوط" تستعرض إنجازاتها خلال عام 2020

الشهاوى: 81 مليون جنيه خدمات مياه وصرف صحى بمركز العدوة فى عام 2020

رئيس مياه المنيا: ٨١ مليون جنيه تكلفة تطوير القطاع بمركز العدوة فى ٢٠٢٠

ترشيحاتنا

بعد معاناته من أزمة صحية..وفاة السيناريست الكبير وحيد حامد

بعد تأجيل الامتحانات.. قرارات مرتقبة تنتظر طلاب الثانوية العامة

زيادة إيجار مساكن الموظفين.. الحكومة تقتحم ملف الإيجارات بقرار جديد

صلاة الجنازة على وحيد حامد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر

شروط صحة الصلاة.. الإفتاء تحدد 5 أمور لتكون العبادة مقبولة

الرئيس السيسي يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. سوزوكي ارتيجا موديل 2021

يحمي من سرطان القولون.. ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الشعير يوميا

مقارنة بين شيري أريزو 5 وإم جي 5.. موديلات 2021