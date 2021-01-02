برلمانية تطالب بتطبيق الحظر الجزئي ومعاقبة مخالفي إجراءات مجابهة كورونا

طالبت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تطبيق الحظر الجزئي لحماية المواطنين من خطر الجائحة الثانية من فيروس كورونا المعروف باسم كوفيد 19.

وأكدت "نصر" لـ"صدى البلد"، أن إصابات فيروس كورونا تتزايد يوما تلو الآخر ويجب أن يتم وضع حد لها والحفاظ على اقتصاد الدولة من جهة وذلك تطبيق الحظر الجزئي من الساعة التاسعة مساء الى الساعة السابعة صباحا هو الحل المناسب فى ظل التزايد الكبير الذي تشهده البلاد من إصابات فيروس كورونا.

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كما طالبت بضرورة الضرب بيد من حديد على كل مخالفي إجراءات حماية المواطنين من إبعاد خطر فيروس كورونا سواء عن طريق عدم التزامه بالاجراءات الاحترازية او ترويج الاشاعات المضللة التى تستهدف ترويع المواطنين.



