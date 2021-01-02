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برلمان

برلمانية تطالب بتطبيق الحظر الجزئي ومعاقبة مخالفي إجراءات مجابهة كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 05:05 م
الحظر الجزئى - ارشفية
الحظر الجزئى - ارشفية
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حسن رضوان
طالبت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تطبيق الحظر الجزئي لحماية المواطنين من خطر الجائحة الثانية من فيروس كورونا المعروف باسم كوفيد 19.
 
وأكدت "نصر" لـ"صدى البلد"، أن إصابات فيروس كورونا تتزايد يوما تلو الآخر ويجب أن يتم وضع حد لها والحفاظ على اقتصاد الدولة من جهة وذلك تطبيق الحظر الجزئي من الساعة التاسعة مساء الى الساعة السابعة صباحا هو الحل المناسب فى ظل التزايد الكبير الذي تشهده البلاد من إصابات فيروس كورونا.
 
كما طالبت بضرورة الضرب بيد من حديد على كل مخالفي إجراءات حماية المواطنين من إبعاد خطر فيروس كورونا سواء عن طريق عدم التزامه بالاجراءات الاحترازية او ترويج الاشاعات المضللة التى تستهدف ترويع المواطنين.

وجدير بالذكر أن الحكومة، تبدا غدا الأحد، تطبيق غرامات فورية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بعد تخطى حاجز الإصابات بفيروس كورونا فى مصر أكثر من 1000 إصابة يوميا، الأمر الذى يتطلب ضرورة تشديد التدابير الاحترازية من خلال ارتداء الكمامة وضرورة مراعاة التباعد الاجتماعى بين المواطنين.

في سياق متصل،  أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أن الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ستطبق اعتبارًا من يوم الأحد 3 يناير، ومن يتم ضبطه غير ملتزم بارتداء الكمامة ستحصل منه الغرامة بصورة فورية بقيمة 50 جنيهًا.

وأشار في تصريحات تليفزيونية سابقة، إلى أن القرار يشمل ارتداء الكمامة فى المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعى والميكروباص والتاكسى وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة ليسوا ملزمين بارتداء الكمامة.

وتابع  "أن المنشآت التي ستخالف قرارات مجلس الوزراء كالالتزام بالسعة الاستيعابية، أو تقديم الشيشة ، ستحصل منهم غرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه، مع غلق المنشآة غلقًا إداريًا لمدة أسبوع.
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