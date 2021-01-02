بإطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تخطف الأنظار على إنستجرام





وتألقت بها ياسمين صبري ، بقميص جذاب ولافت باللون الكحلي والأحمر الذي يبرز جمالها واناقتها، ويتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة التي تبرز رشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكاياج على الالوان الترابية التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني الماط الذى يتناسب مع ظهورها.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تكشف جمالها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع عقد انيق حول الرقبة.