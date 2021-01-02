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مرأة

بإطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تخطف الأنظار على إنستجرام

السبت 02/يناير/2021 - 05:04 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.

وتألقت بها ياسمين صبري، بقميص جذاب ولافت باللون الكحلي والأحمر الذي يبرز جمالها واناقتها، ويتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة التي تبرز رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكاياج على الالوان الترابية التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني الماط الذى يتناسب مع ظهورها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تكشف جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع عقد انيق حول الرقبة.
بإطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تخطف الأنظار على إنستجرام
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