شاهد .. جهود الداخلية لمتابعة الالتزام بالاجراءات الاحترازية في وسائل المواصلات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.





وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (854) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق وضبط (318) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (2037) أرجيلة واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (8164) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.



