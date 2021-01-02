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محافظات

محافظ كفر الشيخ يعقد أول اجتماع مع أعضاء النواب والشيوخ الجدد.. صور

السبت 02/يناير/2021 - 06:23 م
صدى البلد
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محمود زيدان
عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أول اجتماع مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد، بإحدى حدائق الديوان العام للمحافظة؛ لمناقشة سبل تنسيق العمل بين النواب والجهاز التنفيذي خلال المرحلة المقبلة، والتعاون البناء لصالح خدمة أهالي المحافظة.

جاء الاجتماع في حضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وإسلام طه ، معاون محافظ كفر الشيخ ، ومحمد رأفت ، معاون محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.
  
وأعلن محافظ كفر الشيخ، خلال الاجتماع، قرب حل مشكلة الإسكان الاجتماعي التي دامت أكثر من 17 عاما، مؤكدًا أنه مساحات الأراضي التي سيقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعي تمت الموافقة عليها ، لتنتهي مشكلة حاجزي الإسكان الاجتماعي بمدينة كفر الشيخ. 

وأكد محافظ كفر الشيخ ، أنه يفضل عدم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بحل مشكلة الإسكان الإجتماعي إلا بعد وصول المعدات للموقع الذي تمت الموافقة عليه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي ظل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الشركة المسئولة عن التنفيذ تسلمت بالفعل الأرض، كما جارٍ حل مشاكل الإسكان بمراكز المدن .
محافظ كفر الشيخ يعقد أول اجتماع مع أعضاء النواب والشيوخ الجدد.. صور
محافظ كفر الشيخ يعقد أول اجتماع مع أعضاء النواب والشيوخ الجدد.. صور
محافظ كفر الشيخ يعقد أول اجتماع مع أعضاء النواب والشيوخ الجدد.. صور
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