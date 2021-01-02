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أنا في ذهول.. نبيلة عبيد تبكي على الهواء بعد وفاة وحيد حامد.. فيديو

السبت 02/يناير/2021 - 06:21 م
وحيد حامد
وحيد حامد
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هاني حسين
انهارت نجمة مصر الاولى، الفنانة نبيلة عبيد، على الهواء بعد علمها بخبر وفاة السيناريست وحيد حامد.

وقالت نبيلة عبيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" انا في حالة ذهول بعد سماع خبر وفاة وحيد حامد  ".

وأضافت نبيلة عبيد:" وحيد حامد من انضف الشخصيات على مستوى الصداقة والعمل، ومفيش حد زيه وعملي الراقصة والسياسي وأعمال فنية كثيرة ".

وتابعت نبيلة عبيد:"  وحيد حامد كان سابق عصره في الكثير من الأعمال الفنية التي قام بكتابتها"، مضيفة:"  لم اعترض على أي موقف في فيلم الراقصة والسياسي بفضل إبداع وحيد حامد".

وأكملت نبيلة عبيد:" لم يقم أي مخرج بتغيير كلام وحيد حامد في السيناريو الذي يقوم بكتابته".

وتوفي صباح اليوم السبت، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

وحيد حامد كاتب وسيناريست مصري، ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج في قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن فجأه تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينيات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.

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