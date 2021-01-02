علا الشافعي تبكي على الهواء: وحيد حامد ودع الجميع في مهرجان القاهرة السينمائي

نعت الناقدة السينمائية علا الشافعي، الكاتب والسيناريست وحيد حامد الذي وافته المنية اليوم.





وقالت علا الشافعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اخر مرة شفت وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي وحسيت إنه بيودع الناس في مشهد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي ".





وأضافت علا الشافعي باكية:" وحيد حامد قال لي اخر مرة اشوفه فيها خدي بالك من نفسك، وهو قيمة كبيرة لن تعوض".





توفي صباح اليوم السبت، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.





وحيد حامد كاتب وسيناريست مصري، ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج في قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن فجأه تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينيات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.



