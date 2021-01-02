انقلاب 3 عربات بقطار لنقل القصب بملوي دون إصابات

انقلبت 3 عربات بقطار مخصص لنقل القصب من الحقول بمركز ملوي جنوب المنيا ، دون أية إصابات.





تلقت أجهزة الأمن بمدينة ملوي إخطارا بانقلاب 3 عربات خرجت عن القضبان بقطار محمل بمحصول القصب أمام منطقة أم تسعة المتاخمة لقرية الروضه، بشرق ترعة الإبراهيمية، على بعد 2 كيلو جنوب مدينة ملوي، دون حدوث إي إصابات، وأن الحادث وقع بشريط مخصص لنقل القصب من الحقول لمصنع السكر بأبوقرقاص بعيدا عن شريط قطارات السكك الحديدية المخصص لنقل الركاب





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انتقل عدد من المسؤولين بالوحدة المحلية بملوي ومجلس قروي الروضة للوقوف على تداعيات الحادث والعمل علي رفع العربات الثلاث واستناف تسيير القطار إلى مصنع سكر أبوقرقاص، إذ يتم تفريغ حمولته بداخل المصنع.



