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رياضة

المصري: نرحب بعودة العلاقات مع الأهلي

الأحد 03/يناير/2021 - 02:00 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري، أن الأهلي دخل في مفاوضات رسمية للحصول على خدمات إسلام عيسى قبل انتقاله إلى بيراميدز.

وقال حلبية في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" الأهلي كان سيحصل على اسلام عيسى ولكن العرض كان أقل من نادي بيراميدز".

وأضاف: " كنا قد اتفقنا على كل شيء بالحصول على 3 لاعبين من الأهلي ومقابل مالي وبعد ذلك اتفقنا على حصولنا على لاعب ومقابل مالي وبعد ذلك الأهلي ألغى الصفقة".

وأوضح، أن العروض التي وصلت لكريم العراقي لم تكن رسمية، وفضلنا عدم رحيله قبل انطلاق الموسم لأي نادي لانه لايزال لديه الكثير ليقدمه للنادي قبل رحيله.

وأشار إلى أن نادي المصري يرحب بعودة العلاقات مع الاهلي، وعلى استعداد للتعامل مع أي نادي وليس لديه مشكلة مع احد.
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