سر اختيار تامر حسني أغنية نسيانك صعب.. وهاني شاكر: أحسنت

اشاد الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقين بفيديو جديد للمطرب تامر حسنى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





ونشر فيديو للفنان تامر حسنى من حفل غنائه فى راس السنة وهو يغنى اغنيته " نسيانك صعب" واشاد به قائلا: " ‎حبيبي واخويا الجميل #تامر_حسني احسنت جدا في غنوه نسيانك صعب اكيد ادائك رائع واحساسك اروع ياحبيبي".





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ورد تامر معلقا:" استاذ هانى شاكر اتعلمت منك كتير و لسه بتعلم مبسوط من قلبى ان ادائي عجبك واللى مايعرفش قصتى مع الاغنية دى زمان مكانش اى حد ينفع يغنى غير لما صوته يجاز من اكبر لجنة استماع فى مصر من خلال اغنية يختارها المطرب و سيحدد مصيره بعدها يصلح ام لا واخترت انا اغنيه نسيانك صعب من حبى فيها و حبى فى استاذ هانى و الحمدلله اجازتنى اللجنة من اول ٤ جمل فى الاغنية و من يومها بعتبرها وش الخير عليا".









وكان هاني شاكر، علق علي استعداد المطرب أحمد سعد لتصوير أغنية مهرجانات، قائلا: «خد راحتك يا أحمد».





وأضاف هاني شاكر، خلال تصريحاته عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن المهرجانات ليست عيبا، معقبا: «المهرجانات مش عيب كـ مزيكا لكن العيب أحيانا بيكون علي الكلام اللي بيتقال فيها».





وتابع هاني شاكر : «المطربين اللي بيغنوا مهرجانات لازم يكونوا عارفين الكلام اللي بيقولوه، والمشكلة إن مفيش رقابة عليهم ولا حد بيوجههم».





وأردف: «مينفعش التليفزيون ينقل أغاني المهرجانات ومينفعش الأطفال الصغار يرددوا مثل هذه الأغاني.. المهرجانات اللي مفيش فيها كلام خادش مفيش منها مشكلة».





وعقب المطرب أحمد سعد، قائلا: «الفن بيربي وجدان الإنسان، والدول المتقدمة بتهتم بالفن»، متابعا: «في إيدينا نطور في الفن والمهرجانات بما لا يخدش الحياء العام».