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فن

زومبي على جنبي .. علي ربيع يروج لأحدث أعماله مع السبكي

الأحد 03/يناير/2021 - 06:03 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان على ربيع صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، برفقة المنتج احمد السبكى للترويج لأحدث أعمالهما.

وكتب علي ربيع: "فيلم#زومبي_علي_جنبي إنتاج احمد السبكي وتوتا احمد السبكي تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد انتظروناا ان شاء الله قريباا على بركة الله".

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‎يذكر أن آخر أعمال علي ربيع فيلم "الخطة العايمة" الذي حقق إيرادات تصل للمليون السابع فى شباك التذاكر بعد 4 أسابيع من طرحه في دور العرض، اذ انطلق الفيلم في السينما يوم 6 أكتوبر الماضى، وحصد هذا الأسبوع إيراد بلغ مليون جنيه، ليكون إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن 7 ملايين جنيه.

‎الفيلم تدور احداثه في اطار كوميدي حول اثنين فاقدي البصر يخططان لسرقة بنك. 

‎فيلم الخطة العايمة بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، وسيعرض يوم 6 أكتوبر بدور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، وهو التجربة الإنتاجية الأولي للمنتجة " شهد رمزي " بالتعاون مع المنتج "وائل عبدالله " شركة أوسكار "للؤي عبدالله" ، و"وائل  عبدالله".
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