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اقتصاد

الطن يبدأ من 720 جنيها.. أسعار الأسمنت اليوم الأحد 3-1-2021

الأحد 03/يناير/2021 - 11:11 ص
الاسمنت
الاسمنت
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آيات أحمد
يستعرض موقع "صدى البلد"، بورصة أسعار شركات الأسمنت، اليوم الأحد 3-1-2021، حيث يتراوح متوسط الأسعار بالشركات بين 720 جنيها و790 جنيها للطن.

وينشر "صدى البلد"، أسماء الشركات التى تعادل أسعارها الأسعار السابق ذكرها وهي: أسمنت الشركة العربية، أسمنت أسيوط، أسمنت المنيا، أسمنت النهضة، أسمنت ميدكو أسوان، أسمنت وادي النيل، أسمنت لافارج، أسمنت سيناء، أسمنت السويس، أسمنت بورتلاند طرة، أسمنت جنوب الوادي، أسمنت مصر بني سويف، أسمنت شورى، وأسمنت قنا.

وسجّل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأـسمنت 790 جنيها للطن المسلح، و755 جنيهًا للنصر، ومصر للأسمنت قنا 725 جنيهًا للطن، والسويدي 800 جنيه للطن، ومصر بني سويف 758 جنيهًا للطن، وسجل في السويس للأسمنت 790 جنيهًا للطن، وحلوان 795 جنيهًا للطن.

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث إنها ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.
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