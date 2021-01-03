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حوادث

الأمن يضبط المتهمين بسرقة سيارة مقطورة محملة بـ 465 حامل تكييف بالجيزة

الأحد 03/يناير/2021 - 01:03 م
المتهمون
المتهمون
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة نقل بالإكراه بالجيزة وإعادة السيارة بحمولتها قبل بيعها.

تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من (سائق بإحدى شركات الإنشاءات، ومقيم بمنطقة العامرية بالإسكندرية) أنه حال توقفه بالسيارة قيادته (نقل بمقطورة "مُحملة بـ (465) حامل تكييف" تابعة لجهة عمله) أعلى محور الضبعة بدائرة المركز لتعطلها فوجئ بقيام أربعة أشخاص مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين بحوزة أحدهم فرد خرطوش بالاستيلاء منه على السيارة ومبلغ مالى كرهًا عنه وفروا هاربين.

 بتكثيف تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (فرد خرطوش و5 طلقات لذات العيار - سلاح أبيض "كتر").. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة، وقرروا باتفاقهم على سرقة إحدى السيارات كرهًا عن قائدها وتغيير معالمها لبيعها وفى سبيل تنفيذ مخططهم قام إثنين منهم بتاريخ الواقعة بالتوجه إلى الطريق المُشار إليه (مستقلان دراجة نارية) وعقب مشاهدته السيارة المستولى عليها قاما بتتبعها وقفز أحدهما أعلاها وقطع خرطوم الوقود مما أدى إلى تعطلها حيث كان المتهمان الآخران بانتظارهم وقاموا بتهديد المجنى عليه بالسلاح النارى المضبوط بحوزته واستولوا منه على السيارة بحمولتها والمبلغ المالى وفروا هاربين.

وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها "عقب تغيير معالمها" وكذا ضبط حمولتها لدى عميلين لهما سيئى النية (تاجرى خردة "لأحدهما معلومات جنائية") تمهيدًا لبيعها وتم ضبطهما.. واعترفا بعلمهما بكونها من متحصلات واقعة سرقة وكذا ضبط الدراجتين الناريتين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة.

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