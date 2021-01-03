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حوادث

ضبط هاربين من تنفيذ حكم بالإعدام بالإسكندرية

الأحد 03/يناير/2021 - 12:59 م
كلبش
كلبش
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط هاربان بالإسكندرية محكوم عليهما بالإعدام فى قضية قتل بالغربية.

وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بإشراف قطاع الأمن العام مفادها إختباء محكوم عليهما (عامل ونجله - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة) والمطلوب التنفيذ عليهما فى قضية "قتل" محكوم عليهما فيها بالإعدام بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديريتى أمن "الغربية، الإسكندرية" أسفرت عن ضبطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين ، خاصةً الأحكام الجنائية واجبة النفاذ والمجمعة ووشيكة السقوط .
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