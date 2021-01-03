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فن

بإطلالة رومانسية .. زوجة راغب علامة تستعيد ذكرياتها بهذه الصورة

الأحد 03/يناير/2021 - 05:37 م
راغب علامة وزوجته
راغب علامة وزوجته
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محمد بدران

شاركت جيهان علامة زوجة المطرب راغب علامة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها.


وظهرت جيهان بصحبة زوجها الفنان اللبناني راغب علامة بإطلالة رومانسية وعلقت على الصورة، قائلة: "مع مرور السنين كل ما تبقى لنا هو الذكريات الجميلة".


وتألقت جيهان بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا أنيقا حمالات باللون الأسود، واعتمدت علي ترك خصلات شعرها الذهبي المموج منسدلا بحرية فوق كتفيها ووضعت مكياجا يميل إلي الألوان الترابية .


ويعمل النجم اللبنانى راغب علامة على التحضير لأغنية جديدة باللهجة اللبنانية، من كلمات وتوزيع إيلي سابا، وألحان وسام الأمير، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، على أن يتم تسجيلها وطرحها على موقع يوتيوب والمنصات الغنائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.


كان المطرب والملحن أحمد زعيم كشف عن تعاونه مع النجم اللبنانى راغب علامة فى أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم "ليه سايبنى"، من كلمات أحمد قطوط، توزيع الموسيقى جون مارى رياتشى، والثانية بعنوان "كنا حبايب"، من كلمات هيثم سليم، وتوزيع جون مارى رياتشى.


يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النورى.


كان الفنان راغب علامة احتفل بعيد ميلاد زوجته  قبل أيام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

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