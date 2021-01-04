تربية حلوان تكرم الطلاب الفائزين بمسابقة تنس الطاولة.. صور

كرمت كلية التربية بجامعة حلوان الطلاب الفائزين بمسابقة كرة تنس الطاولة، التي نظمتها اللجنة الرياضية بالكلية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية .





وقام الدكتور حسام حمدى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بتكريم الطلاب الفائزين في المسابقة التي أقيمت الساعة 12 ظهرا أمام صالات الكلية، وقالت الكلية ان هناك جوائز مالية تصل إلى 100 جنيه لصاحب المركز الأول و 75 جنيها لصاحب المركز الثاني.





وشددت إدارة رعاية شباب كلية التربية واتحاد الطلاب بالكلية علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة وعدم حدوث اى تجمعات واستخدام مطهرات اليدين.





يأتي هذا ضمن خطة الأنشطة الطلابية المقررة العام الدراسي 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.





كان مجلس الوزراء وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من اليوم ، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد .









ويأتي ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، و ذلك مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.









وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات هامة، بشأن الموقف الدراسي وامتحانات نصف العام الدراسي المنتظر إجراؤها خلال الأسابيع القليلة القادمة لطلاب الجامعات والمدارس.





وجاءت قرارات الرئيس كالتالي:

- إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير المقبل

- إجراء الامتحانات عقب إجازة نصف العام في حالة استقرار أعداد إصابات كورونا أو تأجيلها للفصل الدراسي الثاني

- استكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارًا من الثاني من يناير المقبل