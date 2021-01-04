لإعادة الشكل الحضاري لها.. مقترح برلماني بوقف البناء بالقاهرة لمدة 20 عاما

علّق النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، على مجهودات الدولة بخصوص أعمال تطوير القاهرة التاريخية، بما يسهم فى إعادة الوجه الحضاري والتاريخي لها، قائلًا:"مصر كانت من أجمل دول العالم في الماضي وكانت المباني تعطي إحساسًا بالرقي والحضارة التي تتميز بها مصر ولكن المباني التي تم تشيدها بطرق غير مدروسة أضاعت الشكل الحضاري لمصر وأصبحت العشوائية الشكل الغالب عليها".





واقترح "عبده"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن يتم وقف البناء في القاهرة لمدة 20 عام حتى يتسنى للجهات المعنية إعادة الشكل الحضاري لقاهرة المعز التي كانت تتميز بالجمال والشكل التراثي، قائلًا:"لازم ةامنع المباني بشكل نهائيًا لو لسا في مباني هيتم استكمالها اكلها ووقف تصاريح البناء لأن القاهرة أصبحت مزدحمة ومليئة بالسكان".





وتابع عضو مجلس النواب:"كان لازم دا يحصل من زمان إني أوقف زحف سكان القرى للقاهرة من زمان مدام الدولة بتهتم بالمظهر الحضاري لمصر، والمدن الجديدة مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر لم توقف هذا الزحف الكبير"، لافتًا إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو نحو التطوير والتعمير ولابد أن نستعيد الشكل الحضاري للعاصمة لأنها تمتلئ بالعديد من الأماكن التراثية والآثرية.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا اليوم، الأحد، لمتابعة خطوات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وكذلك مشروعات إحياء القاهرة التاريخية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية.





ويأتى الاجتماع فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك سعيًا لاستعادة الوجه الحضارى لهذه المدن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لساكنيها.