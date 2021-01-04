ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

أولاد حارتنا لأول مرة على الشاشة.. عمرو سعد يحصل على حقوق الرواية الشهيرة ويعد بعمل فني ضخم بعد سنوات من منعها

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:00 ص
عمرو سعد
عمرو سعد
Advertisements
محمد نبيـل
أصدرها الأديب الكبير نجيب محفوظ عام 1962
ظلت الرواية تحت المنع حتى بعد حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل


يستعد الممثل عمرو سعد، لتقديم رواية "أولاد حارتنا"، للأديب العالمى الكبير نجيب محفوظ، في عمل فنى جديد، سيتم عرضه على منصات عالمية، ليكون هو الأول من نوعه الذى تخرج به الرواية المثيرة للجدل إلى النور في إطار درامى تنقله منصات عالمية.

حيث  اشترى  سعد، حقوق ملكية رواية "أولاد حارتنا" من أسرة الأديب الراحل نجيب محفوظ  ويتفاوض حاليًا مع جهات إنتاج عالمية تمهيدًا للبدء في تنفيذ العمل الفنى الكبير.

ومن المتوقع أن يلقى الفيلم  المنتظرردود فعل واسعة وقت عرضه.
  
ورواية "أولاد حارتنا" أصدرها الأديب الكبير عام 1962 وتم نشرها على حلقات، إلا أنها أثارت موجة واسعة من الجدل حينها لإتهامها بتناول "الذات الإلهية" وهو ما اعتبرته بعضا لأصوات حينها سببا لمنع تداولها في مصر.

أكد الفنان عمرو سعد، أن شراءه حقوق رواية "أولاد حارتنا" للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ جزء من مشروع يعمل عليه ويضم أكثر من عمل للأديب الراحل.

وقال عمرو سعد: "نجيب محفوظ مشروع قومي حصلت على حقوق بعض رواياته ومجموعة من القصص القصيرة".

وكشف الفنان عمرو سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي خيري رمضان، عن أن شكل رواية "أولاد حارتنا" بعد شراء حقوق عرضها ستكون أقرب إلى أجزاء لأفلام قد تصل إلى خمسة أجزاء، رافضا الاعلان عن تفاصيل المشروع.

واستكمل: "نجيب محفوظ عمل ماركة عالمية من قلب الحارة المصرية، واحنا اولى به، وشكل أولاد حارتنا ستكون أقرب لأجزاء أفلام وممكن تبقى خمس اجزاء، وأنا مليش الحق اعلن عن ده ولكنه مشروع كبير سيستغرق عامين".

وظلت الرواية تحت المنع حتى بعد حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل للآداب عام 1988، إلى أن تم إعادة تداولها في عام 2006.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لماذا رفض نجيب محفوظ السفر لاستلام جائزة نوبل وفضل الجلوس مع الحرافيش؟

الحرافيش في ثوب جديد.. المخرج أحمد فوزي صالح يبدأ تصوير ملحمة نجيب محفوظ

نجيب محفوظ فى انطلاقة منتدى الثقافة والإبداع بسينما الإبداع الفني

عمرو سعد يشتري حقوق ملكية "أولاد حارتنا" من ورثة نجيب محفوظ.. تفاصيل

بعد إعلان تحويلها لعمل فني.. معلومات عن رواية "اولاد حارتنا" المثيرة للجدل

عمرو سعد: رواية أولاد حارتنا ستتحول لخمسة أفلام وتنفذ في سنتين

ترشيحاتنا

عقب التسجيل المسرب لترامب.. قرار عاجل من البيت الأبيض

حكم ترك الزوج زوجته حزينة.. احذر لا تقبل صلاتك

موجز السوشيال ميديا.. إيقاف حكم الفيديو فى لقاء إنبي والزمالك .. وعودة كهربا لتدريبات الأهلى بعد التعافي من كورونا

الموت يفجع الفنان مصطفى قمر.. شاهد

نوع رخيص الثمن من الخضار يحمي من الزهايمر.. تعرف عليه

بـ 188 ألف جنيه.. أرخص سيارتين أوتوماتيك فى مصر | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عداء استمر لسنوات.. ميجان ماركل تتلقى ضربة جديدة من أختها غير الشقيقة

موقف محرج.. سيدة تدخل في نوبة بكاء بسبب مزحة ثقيلة من حبيبها.. فيديو

هربا من قبضة كورونا.. زوجان ينتقلان للإقامة في جزيرة معزولة لـ9 أشهر