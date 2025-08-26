قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطر : إسرائيل لا تريد تقديم رد على مقترح وقف إطلاق النار
الحنفية اتقفلت عليه.. والد حسام حبيب يهاجم محامي شيرين عبد الوهاب
بعد تعادل المحلة.. أعضاء بإدارة الأهلي يطالبون برحيل ريبيرو
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
وزارة الصحة بغزة: 17 شهيدًا و122 مصابًا في قصف إسرائيلي خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: زيادة انسياب الحاصلات الزراعية والحيوانية بين مصر ولبنان

وزير الزراعة المصري واللبناني
وزير الزراعة المصري واللبناني
شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظيره اللبناني نزار هاني وزير الزراعة بجمهورية لبنان والوفد المرافق له من كبار المسؤولين وممثلو القطاع الخاص، وذلك في مستهل أعمال اللجنة المصرية اللبنانية الزراعية الفنية المشتركة، والتي تستضيفها وزارة الزراعة المصرية في دورتها الخامسة.

وفي بداية اللقاء، أكد "فاروق" على خصوصية العلاقة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، والعلاقات التاريخية الوثيقة، التي تربط بينهما في العديد من المجالات، لاسيما في القطاع الزراعي، والذي يُعد من بين القطاعات الهامة الدافعة لتلك العلاقة.

وأكد وزير الزراعة إلى أهمية تفعيل التعاون المشترك لتحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوقين المصري واللبناني، لافتا إلى ان اللجنة الفنية الزراعية في دورتها الخامسة تأتي تأكيداً على أهمية التعاون مع الأشقاء في لبنان، وذلك في ظل ظروف هامة سواء في المنطقة أو على الصعيد الدولي وسعي القيادة السياسية بالبلدين إلى تحقيق الأمن الغذائي، الأمر الذي يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تعزيز التبادل المتبادل الزراعي كأحد الأدوات الهامة في تحقيق التكامل الزراعي بين البلدين الشقيقين.


وأشار الوزير  إلى النهضة الزراعية، غير المسبوقة التي شهدتها مصر مؤخرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتطور الكبير الذي حدث في قطاع الزراعة في مصر، ومشروعات التوسع الراسي الأفقي، فضلاً عن التركيز على مشروعات التصنيع الزراعي وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الهام، إضافة إلى المشروعات التي تستهدف استصلاح 4 مليون فدان وإضافتها الرقعة الزراعية، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد، فضلا عن المشروع القومي للصوب الزراعية، لافتا إلى أن هناك تنسيق بين الجهات الوطنية المعنية لتعزيز الأمن الغذائي للشعب المصري.

وأعرب فاروق عن تطلعه للتوصل إلى توصيات عملية تساهم في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الأمن الغذائي وتبادل الخبرات وزيادة انسياب الحاصلات الزراعية والحيوانية بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين المصري واللبناني.

ومن جانبه، أعرب وزير الزراعة اللبناني نزار هاني عن تقديره للخبرات المصرية الكبيرة في القطاع الزراعي، وخاصةً في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر حاليًا، معربا عن تطلع بلاده لتعميق أواصر التعاون المشترك مع مصر،  وأكد على اهتمام لبنان بالاستفادة من هذه الخبرات في العديد من المجالات، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي اللبناني.


وأعلن الوزيران بدء أعمال اللجنة الفنية المشتركة لوضع آليات تنفيذية للتعاون المتبادل، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر ولبنان في القطاع الزراعي، معربين عن تطلعهما للخروج بتوصيات هامة يتم صياغتها في مذكرات تفاهم يتم توقيعها خلال شهر أكتوبر المقبل.

الزراعة وزير الزراعة لبنان وزير الزراعة اللبناني العلاقات المصرية اللبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

شوربة الشوفان

لذيذة جدا.. طريقة عمل شوربة الشوفان

الهام شاهين

بفستان قصير .. إلهام شاهين تخطف الأنظار على شاطئ الساحل الشمالي

جمال شعبان

بيوقف القلب فجأة .. جمال شعبان يوجه نصائح للحماية من مرض الشريان التاجي

بالصور

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

ياسمين صبري تثير الجدل بجمالها وقوامها الممشوق

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

بشرى سارة.. انخفاض جديد في أسعار هذه السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم؟

فورمولا
فورمولا
فورمولا

فيديو

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد