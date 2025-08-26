الزراعة: زيادة انسياب الحاصلات الزراعية والحيوانية بين مصر ولبنان

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظيره اللبناني نزار هاني وزير الزراعة بجمهورية لبنان والوفد المرافق له من كبار المسؤولين وممثلو القطاع الخاص، وذلك في مستهل أعمال اللجنة المصرية اللبنانية الزراعية الفنية المشتركة، والتي تستضيفها وزارة الزراعة المصرية في دورتها الخامسة.

وفي بداية اللقاء، أكد "فاروق" على خصوصية العلاقة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، والعلاقات التاريخية الوثيقة، التي تربط بينهما في العديد من المجالات، لاسيما في القطاع الزراعي، والذي يُعد من بين القطاعات الهامة الدافعة لتلك العلاقة.

وأكد وزير الزراعة إلى أهمية تفعيل التعاون المشترك لتحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوقين المصري واللبناني، لافتا إلى ان اللجنة الفنية الزراعية في دورتها الخامسة تأتي تأكيداً على أهمية التعاون مع الأشقاء في لبنان، وذلك في ظل ظروف هامة سواء في المنطقة أو على الصعيد الدولي وسعي القيادة السياسية بالبلدين إلى تحقيق الأمن الغذائي، الأمر الذي يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تعزيز التبادل المتبادل الزراعي كأحد الأدوات الهامة في تحقيق التكامل الزراعي بين البلدين الشقيقين.



وأشار الوزير إلى النهضة الزراعية، غير المسبوقة التي شهدتها مصر مؤخرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتطور الكبير الذي حدث في قطاع الزراعة في مصر، ومشروعات التوسع الراسي الأفقي، فضلاً عن التركيز على مشروعات التصنيع الزراعي وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الهام، إضافة إلى المشروعات التي تستهدف استصلاح 4 مليون فدان وإضافتها الرقعة الزراعية، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد، فضلا عن المشروع القومي للصوب الزراعية، لافتا إلى أن هناك تنسيق بين الجهات الوطنية المعنية لتعزيز الأمن الغذائي للشعب المصري.

وأعرب فاروق عن تطلعه للتوصل إلى توصيات عملية تساهم في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الأمن الغذائي وتبادل الخبرات وزيادة انسياب الحاصلات الزراعية والحيوانية بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين المصري واللبناني.

ومن جانبه، أعرب وزير الزراعة اللبناني نزار هاني عن تقديره للخبرات المصرية الكبيرة في القطاع الزراعي، وخاصةً في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر حاليًا، معربا عن تطلع بلاده لتعميق أواصر التعاون المشترك مع مصر، وأكد على اهتمام لبنان بالاستفادة من هذه الخبرات في العديد من المجالات، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي اللبناني.



وأعلن الوزيران بدء أعمال اللجنة الفنية المشتركة لوضع آليات تنفيذية للتعاون المتبادل، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر ولبنان في القطاع الزراعي، معربين عن تطلعهما للخروج بتوصيات هامة يتم صياغتها في مذكرات تفاهم يتم توقيعها خلال شهر أكتوبر المقبل.