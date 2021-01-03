الكنيسة الأرثوذكسية: احتفالات عيد الميلاد بحضور 25%.. فيديو

قال الانبا بيمن، رئيس لجنة العلاقات بالكنيسة الارثوذكسية وأسقف قوص ونقادة، إن قرار البابا تواضروس الخاص بإحتفالات عيد الميلاد منح سلطة تفويض لكل إسقف أو مطران لتحديد ماهية الاحتفال وفقًا للوضع الوبائي لكل إبراشية.
وأضاف "بيمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر كلام"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: «سنحتفل في مع كافة التحفظات والتدابير الاحترازية بنسب حضور لن تزيد عن 25% مع إرتداء الكمامات وفحص الوافدين، ووجهنا نصائح للشعب بعدم الحضور حال الشعور باية أعراض وأن يكتفوا بمتابعة الاحتفالات عبر شاشات التليفزيون».
وأكد أن الامر يختلف من منطقة لاخرى ومن كنيسة لاخرى أيضًا، كاشفًا أنه أجرى لقاءات موسعة مع مجلس الكنيسة لمتابعة الاوضاع الصحية والوضع الوبائي على الأرض عبر مجلس الكنيسة والخدام وادلى كل بدلوه وبالتالي سنحتفل لكن بتحفظ شديد.
وأشار إلي أن الكنائس التى تقنين
أوضاعهما مؤخرا بقرار مجلس الوزراء قائمة بالفعل لكن وفقًا لشروط القانون رقم 80 لسنة 2016 الذي قنن أوضاع الكنائس التي تقام فيها الشعائر الدينية بالفعل وباتالي هذه الكنائس قائمة وتقام فيها الشعائر لكن جرى تقنين أوضاعها من أجل متطلباتها الجديدة سواء التوزيع أو هدم وإعادة البناء أو إضافة منشاة أخرى بها ومن ثم تخضع للوضع القانوني الصحيح والادارة الهندسية وينطبق عليها قانون المنشات رقم 80 لسنة 2016.
وأكد أن هناك نحو 1800 كنيسة تم تقنين أوضاعها تضم 1080كنيسة و720 مبنى تابع للكنيسة تشمل نحو 620 كنيسة للطائفة الارثوذكسية والباقي موزع بين بقية الطوائف.