الكنيسة الأرثوذكسية: احتفالات عيد الميلاد بحضور 25%.. فيديو

قال الانبا بيمن، رئيس لجنة العلاقات بالكنيسة الارثوذكسية وأسقف قوص ونقادة، إن قرار البابا تواضروس الخاص بإحتفالات عيد الميلاد منح سلطة تفويض لكل إسقف أو مطران لتحديد ماهية الاحتفال وفقًا للوضع الوبائي لكل إبراشية.





وأضاف "بيمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر كلام"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: «سنحتفل في مع كافة التحفظات والتدابير الاحترازية بنسب حضور لن تزيد عن 25% مع إرتداء الكمامات وفحص الوافدين، ووجهنا نصائح للشعب بعدم الحضور حال الشعور باية أعراض وأن يكتفوا بمتابعة الاحتفالات عبر شاشات التليفزيون».





وأكد أن الامر يختلف من منطقة لاخرى ومن كنيسة لاخرى أيضًا، كاشفًا أنه أجرى لقاءات موسعة مع مجلس الكنيسة لمتابعة الاوضاع الصحية والوضع الوبائي على الأرض عبر مجلس الكنيسة والخدام وادلى كل بدلوه وبالتالي سنحتفل لكن بتحفظ شديد.





وأشار إلي أن الكنائس التى تقنين

أوضاعهما مؤخرا بقرار مجلس الوزراء قائمة بالفعل لكن وفقًا لشروط القانون رقم 80 لسنة 2016 الذي قنن أوضاع الكنائس التي تقام فيها الشعائر الدينية بالفعل وباتالي هذه الكنائس قائمة وتقام فيها الشعائر لكن جرى تقنين أوضاعها من أجل متطلباتها الجديدة سواء التوزيع أو هدم وإعادة البناء أو إضافة منشاة أخرى بها ومن ثم تخضع للوضع القانوني الصحيح والادارة الهندسية وينطبق عليها قانون المنشات رقم 80 لسنة 2016.





وأكد أن هناك نحو 1800 كنيسة تم تقنين أوضاعها تضم 1080كنيسة و720 مبنى تابع للكنيسة تشمل نحو 620 كنيسة للطائفة الارثوذكسية والباقي موزع بين بقية الطوائف.



