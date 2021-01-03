ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الكنيسة الأرثوذكسية: احتفالات عيد الميلاد بحضور 25%.. فيديو

الأحد 03/يناير/2021 - 11:45 م
الانبا بيمن
الانبا بيمن
Advertisements
محمد القاضي

قال الانبا بيمن، رئيس لجنة العلاقات بالكنيسة الارثوذكسية وأسقف قوص ونقادة، إن قرار البابا تواضروس الخاص بإحتفالات عيد الميلاد منح سلطة تفويض لكل إسقف أو مطران لتحديد ماهية الاحتفال وفقًا  للوضع الوبائي لكل إبراشية.


وأضاف "بيمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر كلام"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: «سنحتفل في  مع كافة التحفظات والتدابير الاحترازية  بنسب حضور لن تزيد عن 25%  مع  إرتداء الكمامات وفحص  الوافدين، ووجهنا نصائح  للشعب بعدم الحضور حال الشعور باية أعراض وأن يكتفوا بمتابعة الاحتفالات عبر شاشات التليفزيون».


وأكد أن الامر يختلف من منطقة لاخرى ومن كنيسة لاخرى أيضًا، كاشفًا أنه أجرى لقاءات  موسعة مع   مجلس الكنيسة لمتابعة  الاوضاع الصحية والوضع الوبائي على الأرض عبر مجلس الكنيسة والخدام وادلى كل بدلوه  وبالتالي سنحتفل لكن بتحفظ شديد.


وأشار إلي أن الكنائس التى تقنين

أوضاعهما مؤخرا بقرار مجلس الوزراء قائمة بالفعل لكن وفقًا لشروط القانون رقم 80 لسنة 2016 الذي قنن  أوضاع الكنائس  التي تقام   فيها الشعائر  الدينية بالفعل  وباتالي  هذه الكنائس قائمة وتقام فيها الشعائر لكن جرى تقنين أوضاعها  من أجل متطلباتها الجديدة  سواء التوزيع أو هدم وإعادة البناء أو إضافة منشاة أخرى بها  ومن ثم تخضع للوضع القانوني الصحيح  والادارة الهندسية  وينطبق عليها  قانون المنشات   رقم 80 لسنة 2016.


وأكد  أن هناك نحو 1800 كنيسة تم تقنين أوضاعها تضم   1080كنيسة و720 مبنى تابع للكنيسة  تشمل نحو 620  كنيسة للطائفة الارثوذكسية والباقي  موزع بين بقية الطوائف.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يستقبل كاهن كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة

البابا تواضروس: تقنين أوضاع 1700 كنيسة على مدى 4 سنوات عظيم جدا

مخاوف كورونا تسيطر على خريطة احتفالات الكنائس المصرية بعيد الميلاد المجيد.. الكاثوليك والأسقفية والروم الأرثوذكس 25 ديسمبر.. والإنجيلية 5 يناير والأرثوذكسية لم تقرر حتى الآن

متحدث الكنيسة يحدد مصير قداس عيد الميلاد

كما انفرد صدى البلد.. البابا تواضروس: قداس العيد بدير الأنبا بيشوى بسبب كورونا

الأنبا بشارة جودة يفتتح سنة المصالحة مع كهنة وخدام إيبارشية أبو قرقاص

ترشيحاتنا

15 ألف جنيه مصرى.. سعر بلوفر باسمين صبرى يصدم جمهورها

أول صورة لابن نيكي ميناج.. يرتدي ساعة رولكس وجوارب بآلاف الجنيهات

حصريا من داخل مستشفى الحسينية.. الأطباء يكشفون ما حدث |فيديو

فيديو جديد لقاتل زوجته أمام مدرسة ببولاق .. شاهد

ماذا يفعل الكاجو في صحتك عند تناول 5 حبات يوميا

تمسكت بموقفها بالتحكم في مياه النيل.. إثيوبيا تصدر بيانا عاجلا بعد انتهاء جولة مفاوضات سد النهضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع رخيص الثمن من الخضار يحمي من الزهايمر.. تعرف عليه

15 ألف جنيه مصرى.. سعر بلوفر باسمين صبرى يصدم جمهورها

ماذا يفعل الكاجو في صحتك عند تناول 5 حبات يوميا