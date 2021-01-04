دا جشع وحرام.. جدل بين عمرو أديب ورئيس شعبة المستلزمات الطبية حول زيادة أسعار أنابيب الأكسجين

قال محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة: "أنا أرى أن الوضع أبسط بكثير من هذا الانفعال، معقبا: "ما حدث كان نتيجة نقص في الأكسجين داخل أحد المستشفيات، منوها إلى أنه لا يوجد أي مستشفى لا تحتوي على شبكة غازات وأكسجين".



وأكمل "إسماعيل" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": لا يوجد ما يسمي بنقص الأكسجين داخل أحد المستشفيات، فنحن لدينا 30 شركة كبرى لتوريد الغازات بصفة عامة، منوها إلى أن ماحدث داخل المستشفى يمكن أن يكون خطأ شخصي.



وأشار إلى أن أسطوانات الأكسجين لا تستخدم إلا عن \طريق الإشراف الطبي، معقبا: أصبح هناك أفراد يقومون بشراء أسطوانات الأكسجين احتياطيا في المنزل تحسبا لإصابته بالأكسجين.



وتابع: يجب أن ترتدي الماسك في الأماكن المزدحمة فقط، موضحا أن سعر أسطوانة الأكسجين ارتفع خلال الفترة الماضية من 2800 جنياإلى 4000 جنيا، ليعلق عليه "عمرو أديب" قائلا: أسطونة الأكسجين غليت 1500 جنيه دا مش عرض وطلب دا جشع وحرام".



وأسترسل "أديب": زيادة 1500 جنيه في يومين..دا إحنا لو بنتاجر في الألماظ مش هتبقى كدا.. الأسطوانات كمان مش موجودة وبتطلع للحبايب".



ليرد رئيس شعبة المستلزمات قائلا:"مين قال أن هناك نقص وأن الأسطوانات بتطلع للحبايب، لدينا فروع على مستوى الجمهورية توفر الأكسجين للجميع.







